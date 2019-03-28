«اللولو» تواصل خططها التوسعية وتفتتح فرعها 164

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة اللولو العالمية، عن خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد المجموعة لافتتاح 32 هايبرماركت ومركزاً للتسوق هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر وإندونيسيا وماليزيا.

وكشفت مجموعة اللولو النقاب عن خططها التوسعية الطموحة خلال الافتتاح الرسمي للهايبرماركت الرابع والستين بعد المائة (164) في منطقة الرولة، بالشارقة أمس.

وافتتح مركز التسوق الجديد، الذي يعتبر الهايبر ماركت الثامن لمجموعة اللولو في إمارة الشارقة، في حضور كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الشيخ حاكم الشارقة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، والعديد من كبار الشخصيات.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية: «إننا نحرص دائماً على تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة، ونحن متفائلون بالاقتصاد المتنامي وبالفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في الأسواق والدول التي نعمل ونتوسع بها، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لحكام لهذه الدول».