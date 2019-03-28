350خبيراً و3200 مشارك في مؤتمر «مايكروسوفت إجنايت» بدبي

المصدر: دبي- البيان

اجتمع أكثر من 3200 مشارك من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي أمس، لحضور المؤتمر العالمي «مايكروسوفت إجنايت»، الذي يستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتضمن الحدث العالمي ما يصل إلى 100 ورشة عمل واستقطب 350 خبيراً عالمياً قدموا للحضور المهتمين بقطاع التكنولوجيا جلسات حول كيفية توسيع المهارات التقنية وكذلك أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع.

رسالة

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج: إن رسالة الشركة تتمثل في مساعدة كل فرد ومنظمة في العالم من تحقيق أقصى طاقاتهم، موضحاً أن الحدث يعتبر موطناً يحتضن جميع المبتكرين في المنطقة بهدف تنمية مهاراتهم.

وكذلك تشجيع المنظمات للمضي قدماً نحو التحول الرقمي الذي يساعدهم على زيادة تفاعل العملاء وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وإعادة تحسين المنتجات والخدمات، وأعرب سيد حشيش عن سروره لسماعه بشكل مباشر أبرز التحديات التي تواجه المتخصصين في التكنولوجيا ومساعدتهم في التغلب على تلك العقبات من خلال تطوير مهاراتهم وتعميق خبراتهم.

مهارات

وتكرس شركة مايكروسوفت جهودها منذ فترة طويلة من أجل تحسين مهارات الطلاب والمهنيين داخل المنطقة، حيث قامت على سبيل المثال في العام الماضي بمواصلة دعم مبادرة مليون مبرمج عربي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن طريق برنامج Cloud Society التابع للشركة.

وذلك من خلال إعداد وتمكين الشباب العربي لمستقبل العالم الرقمي، وتوفير سلسلة من الدورات التدريبية والشهادات على الإنترنت من شأنها أن تساعد في تطوير مهاراتهم السحابية، ما يسهم بالتالي في تطوير الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

وبدأ البرنامج التدريبي لمايكروسوفت فعلياً في بداية هذا الشهر، والذي نجح في حصد 18000 عضو جديد من برنامج «Cloud Society» عبر دول مجلس التعاون الخليجي و89000 منتسب جديد في الدورات و 4400 خبير معتمد.