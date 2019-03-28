«يونيبر» نحو زيادة طاقة وحدتها الإنتاجية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - رويترز

قال مسؤول تنفيذي في شركة يونيبر لتجارة الطاقة، أمس، إنها تخطط لتحديث وحدتها لإنتاج زيت الوقود منخفض الكبريت في الفجيرة في أغسطس للقضاء على اختناقات.

وقال كريس وود العضو المنتدب في يونيبر إنرجي دي.ام.سي.سي، ومقرها دبي، لـ«رويترز» على هامش منتدى في الفجيرة: «الهدف من إزالة الاختناقات محاولة زيادة الطاقة الإنتاجية لتمنحنا مرونة». وأضاف أنه من المتوقع أن يستغرق التطوير المزمع بين 4 و 6 أسابيع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لوحدة يونيبر في الفجيرة حالياً نحو 3 ملايين طن من زيت الوقود منخفض الكبريت بمحتوى كبريت يتراوح بين 0.1 و0.5 %.

من جانب آخر قال مسؤول تنفيذي بشركة «بي.بي» إن شركات التكرير في العالم استثمرت نحو مليار دولار حتى الآن في إنتاج الوقود البحري منخفض الكبريت لتلبية قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ في 2020 وتحظر على السفن استخدام أنواع الوقود التي تحتوي على نسبة من الكبريت تزيد على 0.5 % ، مقارنة مع 3.5 % حالياً ما لم تكن السفينة مزودة بأجهزة تنظيف انبعاثات الكبريت.