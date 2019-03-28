ملتقى الفجيرة الدولي الحادي عشر للتزود بالوقود «فوجكون 2019» يختتم أعماله

المصدر: الفجيرة- البيان

اختتمت بالأمس أعمال ملتقى الفجيرة الدولي الحادي عشر للتزود بالوقود «فوجكون 2019»، الذي نظمته منطقة الفجيرة للصناعة البترولية «فوز» برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تحت شعار «آفاق جديدة حول مستقبل الوقود البحري» وما تقدمه المنظمة البحرية الدولية من حلول وبدائل لتطبيق قرار اتفاقية «ماربول» لعام 2020 والمتعلقة بتخفيض الحد العالمي للكبريت خارج مناطق التحكم في الانبعاثات ليكون 0.50 %، بعد أن كانت 3.5 %.استقطب الملتقى مشاركة كبيرة ضمت 600 من المختصين والمهتمين بمجال التزود بالوقود يمثلون 35 دولة على مستوى العالم.

حيث استمرت فعالياته على مدار 5 أيام متتالية، تضمنت سلسلة من المؤتمرات الصحفية والعديد من جلسات الحوار، وورش العمل، التي قدمت تحليلا مكثفا عن التجارة العالمية للنفط، وكيفية إدارة الوقود البحري للعام 2020 وتقنيات مزج الوقود، وتخلل اليوم الختامي زيارة ميدانية إلى ميناء الفجيرة للتعرف والاطلاع على آخر التطورات في الميناء.

واكد الملتقى على التزام الفجيرة بتوفير منصة ملائمة لحدث مهم أخذ حيزاً في الأجندة السنوية للسوق العالمي لتزويد السفن بالوقود.