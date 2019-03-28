6 مشاريع وطنية مدعومة من «صندوق خليفة» تشارك في معرض الامتياز التجاري بجدة

المصدر: أبوظبي- البيان

شارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض منشآت للامتياز التجاري، والذي أقيم مؤخراً في جدة، المملكة العربية السعودية، وجاءت المشاركة ضمن جناح البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المخصص لرواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون مع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

حيث شكل المعرض منصة مثالية لرواد الأعمال الإماراتيين الذين يتطلعون إلى الانفتاح نحو أسواق جديدة لبيع وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم. وشارك في المعرض 30 رائد أعمال إماراتياً من بينهم 6 رواد أعمال من أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة المدعومة من قبل صندوق خليفة.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تأتي مشاركة الصندوق في المعرض الذي يعد الأكبر بين معارض الامتياز التجاري في المنطقة، في إطار مساعي الصندوق المستمرة لدعم رواد الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحرّ بين الشباب، حيث يتيح هذا المعرض الفرصة أمام 6 مشاريع صغيرة ومتوسطة مدعومة من الصندوق، للوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع آفاق عملهم والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم أمام مجموعة كبيرة من العارضين والزوار وخبراء المجال وممثلي الشركات».