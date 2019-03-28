«اتصالات» تشارك في حملة الدفاع المدني «سلامة دارك»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك «اتصالات» ضمن حملة القيادة العامة للدفاع المدني التوعوية الأولى للعام 2019 «سلامة دارك» والتي تستهدف تعزيز السلامة والحماية في البيوت والمنشآت السكنية، وذلك في سبيل تعزيز جهود التوعية المجتمعية في مجالات مكافحة الحرائق.

وأعلنت «اتصالات» عن إطلاق برنامج توعية بالتعاون مع الدفاع المدني في إمارات الدولة، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إعادة بث رسائل الحملة الأساسية عبر مواقع «اتصالات» ومنصاتها الرقمية، وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الدور المجتمعي للمؤسسات الوطنية وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص في سبيل المصلحة العامة ونشر الرسائل التوعية الهامة.

كما تشتمل مشاركة «اتصالات» في الحملة على التعريف بنظام الحماية الذكي «حصنتك» الذي أطلقته وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني، إذ تقوم «اتصالات» بتزويد الحلول التقنية والتركيب والدعم الفني والاتصال بين البيوت السكنية المرتبطة بالنظام مع غرف عمليات الدفاع المدني بالدولة، من خلال استجابة آنية سريعة ودقيقة، تعزز المكتسبات الوطنية وتحقق مؤشرات الأجندة الوطنية في رؤية الإمارات 2021.

وأكد اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أهمية التعاون الوثيق بين كافة المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز إجراءات السلامة والحماية المدنية، مشيراً إلى أن حملة «سلامة دارك» التي تأتي ضمن خطة التوعية 2019 تعد حملة أولى نستهدف فيها فئات المجتمع كافة في شأن حماية المنازل والبيوت السكنية وكل ما يتعلق بذلك في مجالات الوقاية من الحريق.

وقال إن مشاركة اتصالات تعطي قيمة إضافية للحملة وتشكل زخماً للوصول إلى أكبر قطاع من المستهدفين للتأثير الإيجابي وتحقيق المستهدفات والأهداف الاستراتيجية للحملة التي تسعى بشكل رئيسي إلى تعميق المسؤولية المجتمعية.

من جانبه، قال عبدالله إبراهيم الأحمد نائب رئيس المؤسسات الحكومية الكبرى «إن مشاركة اتصالات مع القيادة العامة للدفاع المدني في حملاته التوعوية تأتي تأكيداً على الدور الوطني الذي تلعبه اتصالات بكونها شركة وطنية تلعب دوراً محورياً في المساهمة في دفع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، علاوةً على أنها تنسجم مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الشركة، من خلال المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات الوطنية.