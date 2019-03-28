«ريم مول» يعتمد بالكامل على تحليلات بيانات التقنيات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الفروانية للتطوير العقاري، التي تتولى أعمال تطوير مشروع «ريم مول»، أن المشروع البالغة قيمته 1.2 مليار دولار سيكون أول مركز تسوق على مستوى العالم يعتمد في عمله على تحليلات البيانات المبتكرة، ويتضمن مركزاً للخدمات اللوجستية المتكاملة للتجارة الإلكترونية تمتد على مساحة 23 ألف قدم مربعة.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة من «قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التي عقدت في دبي مؤخراً، وأوضحت «الفروانية للتطوير العقاري» أنه استناداً إلى أحدث تقنيات جمع البيانات متعددة القنوات، سيتم استخدام التحليلات والرؤى التي يتم استخلاصها من البيانات الضخمة في إحداث نقلة نوعية إيجابية بمجال تجارة التجزئة في المنطقة.

فضلاً عن إعادة بلورة تجارب التسوق لتجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء. وستتيح هذه المنهجية المبتكرة لمشروع «ريم مول» إمكانية توفير قدرات فائقة لعمليات البيع وتجارب وخدمات تسوق محسّنة تستند بمجموعها إلى رؤى عملية وحقيقية حول سلوكيات المتسوقين وتفضيلاتهم، تم الكشف عنها خلال فعاليات القمة. وسيقوم المشروع بتوفير مجموعة من الحلول التي تمزج بين منصات التجارة الإلكترونية وأنماط التسوق التقليدية لإنشاء نموذج جديد لتجارة التجزئة.