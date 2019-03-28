«بروج للاستثمارات البترولية» تحصد جائزة «أفضل صهاريج تخزين نفط»

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ومقرها أبوظبي على جائزة أفضل صهاريج تخزين نفط في العالم، وذلك على هامش جوائز «تانك ستوريج» العالمية في هولندا. وأكد نيكو باردينكوبر، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، أن الشركة نجحت في زيادة الطاقة الاستيعابية لصهاريجها في الفجيرة لتصل إلى مليون متر مكعب من النفط.

وقال: الشركة واحدة من أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في قطاع خدمات تخزين النفط الخام، حيث تستخدم مرافقنا تكنولوجيا متقدمة تم إثبات فعاليتها واعتمادها بعد سنوات عديدة من الدراسة.

وأضاف: يزداد الطلب على خدمات مرافق تخزين النفط الخام في الفجيرة بسبب موقعها الاستراتيجي المهم، ونحن على قناعة بأن هذا القطاع ينطوي على آفاق نمو واعدة ومشجعة لشركات تخزين النفط المستقلة مثل شركتنا.