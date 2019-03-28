إطلاق البوابة الموحدة للدفع الذكي لحكومة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة المالية في عجمان بالشراكة مع شركة المكعب الذكي، وبالتعاون مع بنك المشرق، البوابة الموحدة للدفع الذكي لحكومة عجمان «AjmanPay» في إطار حرصها الدائم على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز ريادة الإمارة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، ويأتي ذلك بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة التسهيل على المتعاملين مع الدوائر الحكومية وتقليص الإجراءات لتحقيق التنافسية في الأعمال، وبمتابعة حثيثة من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية، ولتعزز الجهود المتواصلة لتحقيق رؤية حكومة عجمان 2021.

وقال مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة، إن البوابة الموحدة للدفع الذكي جاءت ضمن المشاريع الهادفة لتحقيق استراتيجية عجمان 2021، وتواكب تطلعات قيادتنا الوطنية بتحقيق أعلى معدلات التحول الرقمي وفقاً لأرقى المعايير، من خلال منصة ذكية واحدة تعتمد على أحدث التقنيات في مجال إدارة وتنمية الموارد المالية الحكومية لتحقيق تنمية مستدامة لإمارة عجمان وتعزيز تنافسية الدولة.

وقال عقب توقيع اتفاقية الشراكة بمقر دائرة المالية إن Ajmanpay تعد إحدى المنصات الرقمية الضامنة لنجاح مستقبل الخدمات الحكومية في إمارة عجمان، وتعزز مكانة الإمارة الاقتصادية محلياً وعالمياً، كونها تسهّل عملية دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين والمستثمرين، من خلال محفظة رقمية متكاملة.

وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى توحيد واجهات الدفع عبر جميع القنوات الحكومية لتكون منصة واحدة، تتيح للمستخدم التسجيل في هذه الخدمة، باستخدام نظام دخول وتحقق موحد، وتمكنه من إتمام عملية الدفع لعدة خدمات حكومية بخطوة واحدة، من خلال إيجاد سلة تسوق لجميع الخدمات الحكومية، على أن يتم إيداع المبالغ المحصلة في حسابات الجهات الحكومية بسلاسة، وتعمل كل قنوات ووسائل تحصيل الخدمات الحكومية عبر خدمات الأجهزة الذكية وخدمات الإنترنت وأجهزة نقاط البيع والأكشاك الإلكترونية والبطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المباشر والمحافظ العالمية مثل آبل باي وسامسونغ باي، ما يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد اللازم للجهات الحكومية.

إضافة إلى بناء قاعدة بيانات ودليل رسوم إلكتروني مركزي، وإصدار إيصالات موحدة لتحصيل الرسوم والغرامات، بما يسهم في إصدار تقارير مالية شاملة ودقيقة عن الإيرادات الحكومية تساعد على اتخاذ القرارات لجميع المستويات الحكومية.

وأكد محمد الفلاسي رئيس مجلس الإدارة لشركة المكعب الذكي، أهمية العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم أفضل الحلول بأسرع الطرق للمتعاملين، كما أكد أن الشركة ستقوم بتخصيص مراكز لشحن المحافظ الإلكترونية الجديدة كمراكز خدمات للتسهيل على المتعاملين ستعمل على إطلاق المشروع بمراحله المختلفة.

وأكد أن البوابة توفر عمليات الدفع بواسطة المحافظ الإلكترونية، وبطاقات الهوية والبطاقات الائتمانية، والبطاقات المدفوعة مسبقاً، والإيصالات الرقمية، والشيكات. وسيتم إطلاق هذه الخدمات بوسائل الدفع المختلفة، وهي بوابة عجمان وتطبيق عجمان للهواتف الذكية والأكشاك الإلكترونية، ومحطات الدفع والرسائل النصية والرد عبر الهاتف، وذلك لإسعاد المتعاملين من خلال الارتقاء بتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية.

تيسير

أكدت عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، أن التيسير على المتعاملين سيكون من أهم الأهداف الواقعية لهذا المشروع، نظراً لاختصاره الوقت والجهد عليهم، إضافة إلى تحقيقه أهدافاً أخرى، كتكامل الخدمات الحكومية ودعم عملية التحول الرقمي في القطاع الخاص. وتوجهت بالشكر إلى كل القائمين على المشروع من موظفي الحكومة الرقمية وموظفي دائرة المالية، مثمنة دور الدوائر والشركات التي أعلنت انضمامها له.