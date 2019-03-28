«أبوظبي العالمي» يستعرض أفضل الممارسات في منتدى بوآو الآسيوي 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك سوق أبوظبي العالمي في فعاليات المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لعام 2019 الذي يعقد في مدينة بواو بمقاطعة هاينان بالصين، من 26 - 28 الجاري.

وتعزيزاً للروابط والتعاون بين الكيانات الحكومية الصينية وإمارة أبوظبي، تمت دعوة سوق أبوظبي العالمي للمشاركة في هذا الحوار العالمي الذي سيشكل ملامح تطوير ونمو ومستقبل الاقتصادات الآسيوية وتعزيز التعاون عبر الحدود.

يقام المنتدى هذا العام تحت عنوان «المستقبل المشترك، تضافر الجهود، التنمية المشتركة»، وسيلقي لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح يوم 28 الجاري، وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد افتتح فعاليات المنتدى العام الماضي.

وباعتباره مركزاً مالياً دولياً وجهة التنظيم المعترف بها عالمياً، يلعب سوق أبو ظبي العالمي دوراً رئيسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية القوية والدائمة بين الصين ودولة الإمارات، من خلال العديد من المبادرات والتعاون التنظيمي.

وانضم ريتشارد تينغ الرئيس التنفيذي لـسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أمس إلى قادة الأعمال في الصين في جلسة حوارية بعنوان «مناطق التجارة الحرة الريادية، وموانئ التجارة الحرة: الممارسة الصينية والتجربة الدولية» حيث استعرض أبرز إنجازات وأفضل ممارسات سوق أبوظبي العالمي، وتناولت الجلسة انتشار مناطق التجارة الحرة، العابرة للحدود، في سبيل تحقيق نتائج وتطورات أفضل وتعود بالنفع المتبادل.

وسلط لي بوادونغ الأمين العام لمنتدى بوآو الآسيوي الضوء على عدد من الموضوعات الاستراتيجية الشائعة التي تؤثر بشكل كبير على جميع الاقتصادات والسلطات القضائية، مثل العولمة والتجارة الحرة والاستثمارات والانفتاح واللوائح والتكنولوجيا الرقمية والابتكار وقال: «سوف يرسل الاجتماع السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2019 رسالة واضحة إلى العالم للتوصل لتوافق حول الحوكمة العالمية».

ويجمع منتدى بوآو الآسيوي، الذي يشار إليه بفخر باسم «دافوس آسيا»، أكثر من 2000 ممثل دولي على منصة واحدة مشتركة، بما في ذلك قادة الدول، كبار المسؤولين الحكوميين، وكبار المسؤولين للشركات المملوكة للدولة، 500 شركة عالمية، خبراء القطاع، الأوساط الأكاديمية المرموقة. بالإضافة إلى ذلك، وصل أكثر من 1400 ممثل إعلامي من 186 مؤسسة تمثل 35 دولة إلى بواو، في إقليم هاينان، ليكونوا جزءًا من أحد أكبر التجمعات الاقتصادية المهمة.