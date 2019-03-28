«عمومية وطنية» تقر توزيع 5 % نقداً للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان

أقرت الجمعية العمومية السنوية لشركة الوطنية للتكافل «وطنية» توزيع 5% أرباحاً نقدية على المساهمين لأول مرة منذ إنشائها.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة إن التوزيعات نقطة إيجابية تمنح المساهمين الثقة بأن استثمارهم بات يؤتي ثماره، حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح 12.2 مليون درهم 2018 مقابل 7.6 ملايين 2017 بنمو 62% حيث تنتقل الشركة إلى مرحلة الحفاظ على الربحية والعائد الثابت للمساهمين.

3 ركائز

وأضاف أن «وطنية» حافظت على نهجها الأساسي المُتمثّل في مبدأ «العودة إلى الأساسيات» الذي تبنّته منذ بدأت بتغيير استراتيجية أعمالها في 2016 حيث تمّ بناء هذه الاستراتيجية على 3 ركائز تشمل التجزئة الذكية لعملائها والأسعار التنافسية وخدمة العملاء المتسقة، التي لا تزال تتجاوز كافة التوقعات، ويكمن العنصر الأخير في الموظفين المهرة مع خبرة تدريبية مُتميّزة، جنباً إلى جنب مع الالتزام والإخلاص والولاء للعمل.

وأوضح الدكتور الظاهري أن الشركة تمكّنت عبر تنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح أدى بالتالي إلى نمو الأعمال التجارية والربحية من خلال عمليات التكافل والاستثمارات الأساسية، ويُعزى النمو في صافي الربح في السنة المالية 2018 إلى تحسّن عمليات التكافل المُقدّمة للعملاء عبر عمليات التأمين الطبي والتأمين على السيارات.

وأضاف: «حافظ دخلنا الاستثماري على ثباته خاصة مع انخفاض سوق الأسهم إضافة إلى مُعاناة دخل العقار من الضغوط أيضاً. وأود هنا الإشارة إلى أننا، وكجزء من سوق التأمين في الإمارات ككل، قد تأثرنا بالضريبة المضافة، التي تمثّل المبلغ الضريبي الذي يتعين على الشركة تحمله فيما يتعلق بسياسات التكافل.

وقال الظاهري: «حددّت الشركة 2 من خطوط الإنتاج الأساسية لدفع استراتيجية أعمالها، وتتمثل في التأمين الطبي والتأمين على السيارات، وبالتأكيد ستواصل الشركة تطوير وزيادة انتشارها من خلال تقديم أفضل الخدمات والأسعار التنافسية في القطاعات المُناسبة ».