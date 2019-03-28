«شوبا العقارية» تدخل سوق المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «شوبا العقارية»، إطلاق «استديو شوبا العالمي» الجديد الذي تبلغ مساحته 4800 قدم مربعة، ويقع في شارع «92 بارك لين» المطل على متنزه هايد بارك في منطقة «ماي فير» وسط لندن، وسيكون الافتتاح الرسمي في 30 أبريل. ويأتي توسع الشركة إلى سوق المملكة المتحدة عقب انطلاقتها في الصين من خلال افتتاح أول مكاتب مبيعات خاصة بها في شنغهاي.

وسيعرض الاستديو مشاريع الشركة أمام المستثمرين المحتملين. ومن شأن نشاط الشركة في لندن أن يعزز تحالفاتها ومشاريعها المشتركة مع العلامات التجارية الفاخرة التي تتخذ من لندن مقراً لها، ومع الشركاء في القطاع.

وقال بي إن سي مينون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: ستسهم هذه الخطوة في تحقيق خططنا بعيدة المدى لدخول السوق العقارية في المملكة المتحدة وإدراج شركتنا في بورصة لندن.