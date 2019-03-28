أمنيات: إنجاز الفندق الأول بالمنطقة لـ«دورشستر» دبي 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «أمنيات» العقارية أن إنجاز بناء أول فندق يحمل اسم العلامة التجارية الفاخرة لمجموعة فنادق «دورشستر» في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مدينة دبي، سيكون بنهاية عام 2020 وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لذلك. وتم إطلاق المشروع لأول مرة خلال حفل أقيم في مركز دبي المالي العالمي في مارس العام الماضي.

وتعمل أمنيات مع «دورشستر» العالمية في هذا المشروع مع بعض أكبر أسماء شركات التصميم المعماري العالمية. ويشتمل المشروع المرتقب على مكون سكني يتكون من 39 شقة مميزة يُتوقع أن تكون جاهزة للعرض فقط في وقت لاحق من هذا العام.

وبالإضافة إلى بناء أول فندق لها في المنطقة، ستقوم «دورشستر» أيضاً بإدارة «ون بالم» في نخلة جميرا، برج أمنيات السكني الفاخر الواقع على جزيرة نخلة في جميرا، والذي يعد مقر أغلى شقق بنتهاوس في دبي، والتي تباع مقابل 102 مليون درهم.

وقال مهدي أمجد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «أمنيات»: الشراكة مع «دورشستر» علامة فارقة بالنسبة لـ«أمنيات». وسينضم مشروع «دورشستر» الأول في الإمارات إلى مجموعة فنادق «دورشستر» العالمية والمتواجدة في أشهر المدن العالمية مثل لندن وروما وبيفرلي هيلز وباريس.