مطار دبي الدولي يتصدر المنطقة بالرحلات الدولية

المصدر: دبي- أشرف رفيق

احتل مطار دبي الدولي المركز الأول إقليمياً في الخطوط الدولية الأكثر ازدحاماً، حيث يستحوذ المطار على ثمانية من أكثر 10 خطوط دولية ازدحاماً بالرحلات الجوية الدولية في الشرق الوسط وأفريقيا، حسب تقرير «أو ايه جي» العالمية لمعلومات شركات الطيران والرحلات الجوية وشركات تقنية حلول تقنية السفر.

ويحتل الخط الجوي بين مطار دبي الدولي والكويت، المركز الأول بعدد رحلات 14581، ويعمل عليه 4 شركات طيران.

ثم يأتي الخط الدولي مع مطار مسقط المركز الثاني بعدد رحلات 12680 ويعمل عليه 5 شركات. ثم يأتي الخط الدولي بين مطار دبي الدولي والبحرين في الترتيب الثالث بعدد رحلات 12576 سنويا، ويعمل عليه 4 شركات طيران.

ثم يأتي خط الرياض في المركز الرابع، بعدد رحلات 21550 رحلة سنويا، ويعمل عليه 5 شركات طيران. ويلي ذلك الخط الدولي بين مطار مومباي ودبي الدولي في المركز السادس، ودبي الدولي/‏ جدة في الترتيب السابع، ودلهي/‏ دبي الدولي في الترتيب الثامن. وهي أكثر ثمانية خطوط دولية ازدحاما بين اكثر 10 خطوط دولية مزدحمة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعلى المستوى الدولي يحتل الخط بين مطار كوالالمبور وشنغهاي المركز الأول عالميا بعدد رحلات يزيد على 30 ألفاً سنوياً.