مشاركون: معرض مستقبل البناء منصة لتعزيز الشركات

المصدر: عجمان - البيان

أشاد عارضون وزوار بأهمية ودور معرض «مستقبل البناء» في دعم القطاع العقاري والبناء المستدام باستخدام أفضل الابتكارات والتقنيات والتكنولوجيا في وسائل ومواد البناء والتشييد والمواصلات والطاقة والتحكم والاتصالات والأمن وغيرها من المجالات المرتبطة بالبنية التحتية والبناء الذكي.

وأشاروا إلى أن المعرض يمثل أيضاً منصة لتعزيز الشراكات لاسيما في ظل المشاركة القوية للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى رأسها وزارة تطوير البنية التحتية إلى جانب الشركات المتخصصة في العقارات والبناء والتشييد والحلول الذكية في بناء مدن المستقبل.

وأكد محمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال بغرفة تجارة وصناعة عجمان ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل البناء، أن المعرض في نسخته الأولى يوفر فرصة لأصحاب العلاقة المباشرة بطبيعة عمل المعرض لعقد الشراكات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما وصلت إليه مجالات الطاقة والنقل والتحكم وتكنولوجيا البناء.

كما يهدف المعرض إلى فتح قنوات جديدة لتنمية الصادرات المحلية وإبراز المنتجات الوطنية والتعريف بها وإيجاد منصّة دولية لمنتجات قطاع البناء والتشييد، كذلك يستهدف المعرض الجمهور بشكل عام للاستفادة من العروض العقارية المتاحة.

من جانبه أشاد جاسم محمد البلوشي، رئيس مجلس إدارة دبي ليدنج تكنولوجيس، بحُسن التنظيم وتنوع المشاركات في المعرض، وأوضح أن مشاركة الشركة جاءت بهدف دعم قطاع البناء والتشييد كونه الانعكاس الحقيقي لنمو القطاع الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية المعرض لاسيما في ظل استعراض منتجات متعددة لتكنولوجيا البناء والتي تمثل حوالي 50% من المعروض تحت مظلة معرض مستقبل البناء.

وتستعرض مجموعة الشعالي عدد من المنتجات المبتكرة والمستخدمة في عمليات البناء إلى جانب منتجات الشركات التابعة للمجموعة، وأكد القائمين على جناح مجموعة الشعالي المشارك أهمية المعرض ودوره في فتح قنوات تواصل مباشرة لعقد الشراكات والصفقات بين الجهات المشاركة، بما يعزز تكامل الأدوار في البناء الحديث والمستدام.

وأوضح الدكتور صبيح كاطع خصاف، المدير الهندسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهايبرلوب، أن المشاركة تهدف إلى التعريف بالشركة وتكنولوجيا الهايبرلوب وأحدث طرق النقل، كما تسعى الشركة الأمريكية التي تمتلك العديد من الأفرع في دول العالم إلى استعراض أهم الدرسات والتصاميم الأولية .

وكذلك تنفيذ ورش عمل للحضور حول التعريف بتكنولوجيا الهايبرلوب وأهميتها، وأضاف أن الشركة حريصة على تعزيز تعاونها وشراكاتها مع الجهات المشاركة في المعرض، ووجه الشكر إلى غرفة عجمان على تنظيم المعرض الأول من نوعه في الإمارة.

وأشار مجد خليل، من شركة كوازاكي، إلى أن الشركة تستعرض تكنولوجيا استخدام «الربوت» في الأعمال الدقيقة والشاقة بسرعة وجودة، الأمر الذي يوفر حلولاً أفضل لمختلف الشركات والمصانع بشكل عام.

البلدية

وتم استعراض تجربة دائرة البلدية والتخطيط في إلزام الفلل السكنية باشتراطات نظام البناء الأخضر والاستدامة ومشروع نمذجة البناء والذي يهدف للتسهيل على الملاك والاستشاريين والمتعاملين وتعريفهم بأدق التفاصيل عن المبنى قبل أن يكون واقعاً ملموساً بفضل وجود مميزات عرض المباني بشكل ثلاثي الأبعاد.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، خلال تجوله في منصّات المؤسسات والجهات المشاركة أن الدائرة تحرص وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، على المشاركة في المعارض الحيوية التي تجمع الجهات الرائدة في قطاعات التشييد والبناء لتنمية أعمالهم وتبادل الخبرات المعرفية، مبيناً أن الإمارة شهدت طفرة عمرانية خلال الفترة الماضية وحققت قفزة نوعية وكمية في مجال البناء.

وذكر أن الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على إلزام كافة الفلل السكنية والاستثمارية في الإمارة والتي لم تحصل على رخصة بناء، بالإضافة إلى الفلل السكنية القائمة التي يطرأ عليها أي تعديلات وصيانة أو تغيير للنشاط المرخص لها مسبقاً باشتراطات البناء الأخضر.

اتفاقية تعاون

خلال اليوم الأول للمعرض وقعت غرفة عجمان اتفاقية تعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بهدف تعزيز التعاون المشترك والتعريف بالفرص الاستثمارية الخارجية الواعدة لرجال الأعمال من أعضاء غرفة عجمان، كما وقعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع شركة الزوراء لتطوير وتشغيل مركز الأعمال الكائن بمنطقة الزوراء، ووقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع الاتحاد لخدمات الطاقة بهدف تعزيز التعاون المشترك.