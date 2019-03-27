ورشة لـ«الاقتصاد» و«ويبو» حول الملكية الفكرية الفعالة لإدارة الأصول

المصدر: دبي- البيان

نظمت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع الملكية الفكرية وريادة الأعمال بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» ورشة عمل حول «الملكية الفكرية الفعالة لإدارة الأصول من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» وذلك في مدينة دبي للإنترنت - In 5 tech، بمشاركة البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجلس دبي للتصميم والأزياء.

وناقشت الورشة جملة من المحاور الهامة تناولها خبراء وأخصائيون من المنظمة العالمية للملكية الفكرية بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصممين المسجلين في مجلس دبي للتصميم والأزياء.

10 محاور

وشملت الورشة التي استمرت يومين 10 محاور هامة هي: قانون الملكية الفكرية والإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، دور العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية في تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، دور براءات الاختراع ونماذج المنفعة في الاستفادة من الابتكار التقني في السوق، وضع برنامج لحماية الأسرار التجارية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدخل إلى حقوق النشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، صياغة استراتيجية الأعمال من خلال الذكاء التنافسي، الاستخدام الاستراتيجي لمعلومات الملكية الفكرية، التسويق الجماعي:

إضافة القيمة من خلال المؤشرات الجغرافية وعلامات التصديق والعلامات الجماعية، استغلال أصول الملكية الفكرية، وأخيراً الملكية الفكرية ورواد الأعمال نظرة عامة على الترخيص والامتياز التجاري والترويج.

تعاون بناء

وأشادت وزارة الاقتصاد بالتعاون البناء القائم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مؤكدة أن العلاقة مع «ويبو» استراتيجية وعميقة وهي في تطور مستمر، وساهمت في تعزيز جهود الدولة المتواصلة والجادة على صعيد الملكية الفكرية، وأثمر ذلك بتصنيف الإمارات ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية، واحتلالها مركزاً متقدماً يضعها بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية.