«استشاري جمارك دبي» يشارك برسم الخريطة المستقبلية للدائرة

المصدر: دبي- البيان

أكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي على الدور الذي يؤديه المجلس الاستشاري لجمارك دبي في رسم الخريطة المستقبلية للدائرة، من خلال الاطلاع على متطلبات ومقترحات مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، ورؤيتهم للخدمات والإجراءات التي تقدمها جمارك دبي، معرباً عن تفاؤله بأن تكون سنة 2019 مثمرة بالإنجازات للقطاعين الحكومي والخاص، حيث رفعت المحفزات و المبادرات الحكومية سقف توقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 3.5 % مقارنة مع 2.8 % في العام 2018 داعياً ممثلي العملاء وأعضاء مجموعات الأعمال إلى الاستفادة من هذه المحفزات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري في 2019 بحضور عبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية.

أوضح مدير جمارك دبي رئيس المجلس الاستشاري، أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية نجحت في الحفاظ على مستوياتها رغم التحديات الكبيرة التي يواجها الاقتصاد العالمي والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والحروب التجارية بين القوى العظمى وغموض الرؤية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعد أوروبا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي وتبلغ حصتها 19 % من تجارة دبي.

وأشار إلى أن جمارك دبي تبذل جهداً مضاعفاً لابتكار أنظمة ومبادرات تدفع نحو تخفيف الأعباء والتكاليف على التجار والشركات، وكان آخرها مبادرة «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي، ويستفيد منها، 18000 شركة و37 مستودعاً جمركياً. واستمع المجلس إلى مقترح من مجموعة الإلكترونيات بأهمية تأسيس خط لتجميع الهواتف المتحركة في إمارة دبي.