مهرجان دبي العقاري يغري المستثمرين بعروض تنافسية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

افتتح سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، مهرجان دبي العقاري 2019 في نسخته الثانية، بمركز دبي التجاري العالمي، ويستمر 3 أيام بالشراكة مع معرض العقارات الدولي.

واستقطب المهرجان في دورته الحالية أكثر من 200 عارض محلي وعالمي يمثلون 30 دولة، بينها كندا وقبرص وفرنسا واليونان والهند وموريشيوس وباكستان والفلبين وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول.

وقالت دائرة الأراضي والأملاك بدبي إن القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية المتعددة الاستخدامات المشاركة في مهرجان دبي العقاري 2019 تصل إلى قرابة 110 مليارات درهم (30 مليار دولار أميركي) تطورها شركات محلية وعالمية.

وشهد اليوم الأول تنظيم جلسة عن أسواق العقارات العالمية، وجلستين عامتين منفصلتين بعنوان «لمحة عامة لمناخ الاستثمار العقاري في سوق دبي: الفرص والتحديات في المستقبل القريب»، و«تأثير تعاون المؤسسات المالية على بيئة الاستثمار العقاري للمستثمرين الدوليين». واختتمت فعاليات اليوم الأول بدورات تدريبية نظمها معهد دبي العقاري.

ونُشر خلال اليوم الأول من المهرجان تقرير تناول توقعات السوق العقاري عالمياً حتى 2022، إذ توقع التقرير أن يصل إجمالي قيمة الاستثمارات في سوق العقارات دولياً إلى نحو 700 مليار دولار، فضلاً عن تحولات مهمة في أسواق عقارية إقليمية وتراجع الاستثمارات العقارية على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 10% في عام 2019.

وشهد افتتاح المهرجان العقاري سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في الدائرة، ومحمد بن سعود الغزواني، وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري والمشرف العام على برنامج الوافي بالمملكة العربية السعودية، وفاطنة الكحيل، الوزيرة المكلفة بالإسكان في المملكة المغربية.

منتجات عقارية

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي إن المستثمر الزائر للمهرجان يدرك حجم الفرص التي تنتظره في دبي التي باتت معروفة على مستوى العالم بأسلوب الحياة فيها، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة شاركت في صياغتها مشاريع عقارية نوعية، ليصبح اسم الإمارة مرادفاً للابتكار والإبداع والرفاهية، كما تعكس توجهاتنا وتطلعاتنا مدى اهتمام قيادتنا بالقيم التي أوصلتنا إلى مصاف الدول العالمية في التسامح والتعايش والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وأضاف: «في هذه الدورة، سنجني جميعاً ثمار تواصل العقول العقارية، وسنطلع على أفضل ما توصلت إليه من منتجات عقارية مبتكرة تحاكي تطلعات المستثمر العقاري، وتتناغم مع جودة الحياة التي يسعى إليها في دبي».

ثقة

من جهتها، قالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «نحن على ثقة بأن دورة هذا العام من المعرض ستحقق نتائج إيجابية بالنسبة لقطاع العقارات في دبي والدولة من خلال جذب عملاء جدد وإطلاق عروض تجارية لمطوري العقارات المحليين».

دانوب العقارية

من جهته، قال عاطف رحمن، مدير وشريك دانوب العقارية: «تمتلك دبي كل ما تحتاج إليه العقارات لأداء أعمالها، لافتاً إلى أن حالة السوق الحالية هي حالة السوق الناضجة والمنظمة جيداً، وسيتعين على المطورين ومديري الأصول أن يكونوا مبدعين لجذب المستثمرين والمشترين، ومن وجهة نظرنا سيتم استيعاب المخزونات الحالية من قبل السوق بحلول فصل الشتاء، عندما يرتفع الطلب، وقد لا يكون هناك ما يكفي من الإمدادات للمشترين».

جلسات وفرص

ويتخلل المهرجان سلسلة من الجلسات عن وجهة الاستثمار في قطاع العقارات. وتجمع جلسة «وجهة الاستثمار» قادة السوق وواضعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين والأكاديميين البارزين والخبراء الذين سيعرضون استراتيجيات بشأن جذب الاستثمارات إلى القطاع العقاري. وستعرض جلسة تتلو ذلك ميزات قطاع العقارات في الإمارات والسعودية والمغرب.

وستعقد أيضاً جلسة عامة عن أهمية الاعتبارات القانونية والتجارية في عملية الاستثمار العقاري.

ويلقي اليوم الثالث الضوء على تأثير التقنيات المتطورة مثل «البلوك تشين»، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء على قطاع العقارات. وستُعقد الجلسة العامة الأخيرة بعنوان «تكنولوجيا المعلومات في حلول سوق العقارات الحالية والمعرفة الفنية للمهنيين العقاريين» إلى جانب دورتين تدريبيتين أخريين.

ويببرز خلال المهرجان حجم التنافس بين المطورين وسعيهم لجذب المستثمرين بعروض تنافسية تركز على تقاسم رسوم التسجيل أو إعفاء المشتري منها، فضلاً عن تعهدات بتحصيل رسوم رمزية للصيانة، هذا غير أسعار البيع ومرونة جدول السداد وقيمة الدفعة الأولى التي تراوحت بين 1% و2%.

ترويج

روّجت العديد من الشركات الأوروبية العارضة مفهوم الحوافز الإضافية، مثل الحصول على الإقامة في بلد العقار، أو الحصول على جنسية البلد بشرط شراء عقار فيه. وشهدت أجنحة دول أوروبية عديدة إقبالاً ملحوظاً من الزوار الراغبين في اقتناص عروض على الشقق العقارية ذات التكلفة المعقولة.