غرفة دبي تعزز التعاون مع روتردام في الأغذية والطاقة والمياه واللوجستيات

المصدر: دبي - البيان

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دبي ومدينة روتردام الهولندية وذلك خلال استقبالها أمس وفداً ترأسه أحمد أبو طالب، عمدة مدينة روتردام، وحضره عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في روتردام، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين غرفة دبي ومؤسسة شركاء روتردام نصت على تفعيل قنوات التعاون المشترك في مجالات الأغذية والطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.

وكان في استقبال الوفد ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديري الغرفة، وممثلي القطاع الخاص في الإمارة المهتمين بالتعاون والاستثمار في قطاعات ومجالات رئيسية مع مجتمع الأعمال في روتردام.

وقال ماجد الغرير إن اللقاء يشكل منصة للحوار الفعال وبناء جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وروتردام، مؤكداً التزام غرفة دبي بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين على تعزيز نشاطاتهم، مشيراً إلى وجود رغبة بين الطرفين لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم الأهداف المشتركة، معدداً قطاعات الطاقة والاستدامة والمياه والأغذية.

وأشار إلى وجود 279 شركة هولندية مسجلة في عضوية الغرفة، في حين بلغت تجارة دبي غير النفطية مع هولندا 10.2 مليارات درهم خلال العام 2018، معتبراً أن المزايا التي تملكها مدينتي دبي وروتردام وريادتهما بمختلف القطاعات الاقتصادية تشكل قاعدة للتعاون المشترك. وأضاف: نتطلع إلى مشاركة هولندا في معرض إكسبو 2020 دبي.

مذكرة تفاهم

ووقعت غرفة دبي ومؤسسة شركاء روتردام خلال اللقاء مذكرة تفاهم مشتركة نصت على تعزيز التعاون المشترك وتحفيز شراكات مستقبلية في قطاعات اقتصادية مبتكرة وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والأغذية والخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد والرعاية الصحية والتجارة والتصنيع والبنية التحتية والبيئة.

وقع الاتفاقية حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، وولبرت ليك، مدير إدارة التجارة الدولية والاستثمار في مؤسسة شركاء روتردام، بحضور ماجد الغرير وأحمد أبو طالب.