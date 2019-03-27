منظومة طاقة شمسية على مستودعات «لاندمارك» بدبي الجنوب

المصدر: دبي ـ البيان

استكملت «لاندمارك» بالتعاون مع شركة «سراج باور»، عمليات تركيب واحدة من أكبر منظومات توليد الطاقة الشمسية على أسطح مستودعاتها في دبي الجنوب.

ومن المقدّر للمنظومة الفردية التي تأتي في إطار مبادرات الاستدامة لدى المجموعة، أن توّلد إجمالاً 2.14 ميجاواط وأكثر من 3.4 ملايين كيلوواط ساعة من الطاقة سنوياً، محققة بذلك خطوة مهمة في جهود المجموعة لتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة وتقليص بصمتها الكربونية بشكل ملموس.

ويمكن للمنظومة المثبتة على السطح توليد نحو 50% من الاستهلاك السنوي للطاقة في مستودعات «لاندمارك» في دبي الجنوب. وتعتزم المجموعة أيضاً رفع الاستطاعة الإجمالية للمنظومة إلى 4 ميجاواط وتركيب منظومة باستطاعة 8 ميجاواط في مستودع «أو-ميجا دي سي» في منطقة جافزا جنوب مستقبلاً. وعند اكتمالهما، سيوفر المشروعان بالإجمال 12 ميجاواط من الطاقة النظيفة المستدامة والصديقة للبيئة.

ويأتي المشروع تماشياً مع مبادرة الرؤية الخضراء التي أطلقتها حكومة دبي تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، وفي إطار التزام «لاندمارك» بدعم استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050. وتتكون المنظومة الجديدة من ألواح شمسية عالية الكفاءة مثبتة على سكك على السطح، وترتبط بمحولات تفاعلية مع الشبكة.

وتم دمج هذه المحولات بسلاسة مع شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، مما أتاح تحويل فائض الطاقة إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، وتوفير الطاقة الشمسية لمستودع «لاندمارك» خلال ساعات النهار.