تعاون تدريبي بين «صندوق خليفة» و«أدنوك»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لتقديم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل في مجال ريادة الأعمال لموظفي ومتقاعدي الشركة، الراغبين في تعزيز مهاراتهم ومعارفهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وتأتي الاتفاقية التي وقعتها موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغنام المزروعي، رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك، في مقر الشركة في أبوظبي، تماشياً مع مسيرة الصندوق في دعم وتطوير ريادة الأعمال وخلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين ذوي الكفاءات العالية.

برامج تدريبية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تنص على تقديم سلسلة برامج تدريبية لموظفي ومتقاعدي شركة أدنوك، ومنحهم فرصة الحصول على عضوية الصندوق وفقاً للسياسات المعمول بها بهذا الشأن.

كما سيعمل الصندوق بموجب الاتفاقية على توفير ورش عمل توعوية واستشارات مجانية في مجال ريادة الأعمال، في حين ستقوم أدنوك بتقديم الخبرة الفنية المطلوبة لتقييم خطط الأعمال في قطاع النفط والغاز للمتقدمين المدعومين من الصندوق، إلى جانب توفير منصات عرض لمنتجات «صوغة» في مبانيها خلال المناسبات المختلفة.

وقالت موزة الناصري: مذكرة التفاهم مع أدنوك تحقق رغبة الطرفين باستكشاف فرص التعاون المتوقعة في مجال ريادة الأعمال وكيفية تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تمثل هذه الخطوة بداية مسيرة التعاون مع شركة «أدنوك» التي نتطلع إلى المزيد من التعاون معها في المستقبل القريب.

ونحن نؤكد في هذا السياق، استعداد الصندوق لتقديم الدعم والتدريب المطلوبين لموظفي مجموعة أدنوك ومتقاعديها الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال، ودعم وتطوير المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الإبداع والأفكار المبتكرة.

استراتيجية

وقال غنام المزروعي: تندرج مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ضمن استراتيجية أدنوك الرامية إلى توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع الجهات والمؤسسات الوطنية، وتدعم كذلك جهود الشركة في تمكين كوادرها الحاليين والسابقين، وتسهيل كافة السبل أمامهم لبناء مستقبل مزدهر، وضمان استمرار مشاركتهم الفاعلة في نمو وتطور وتقدم الإمارات على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي المذكرة ضمن أحد خطط عمل برنامج «رواد أدنوك» الذي أطلقته أدنوك في أبريل 2018 والذي يهدف إلى خلق منصة للتواصل بين أدنوك وكل من ساهم في بنائها ومسيرة تأسيسها ونموها من كوادرها المتقاعدين.