«إمداد» تقدم خدمات إدارة المرافق لـ«كوين إليزابيث 2»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت شركة إمداد اتفاقية مع شركة فنادق بيه سي إف سي، والتي تعتبر جزءاً من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وذلك لتقديم خدمات إدارة المرافق للفندق المقام على السفينة السياحية الشهيرة «كوين إليزابيث 2» (كيو إي تو). كما وقّعت «إسناد»، إحدى الشركات الفرعية التابعة لـ«إمداد».

والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة وخدمات التنظيف المتخصصة، عقداً مع شركة الفنادق لتقديم خدماتها الشاملة في منشأة الفندق. وقال جمال لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «قمنا بإضافة سفينة «كوين إليزابيث 2» إلى محفظتنا الآخذة في النمو بوتيرة متسارعة.

ويأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية إمداد طويلة الأمد لتوسيع حضورها في مختلف القطاعات، وتعزيز التزامها بالقيام بدور محوري في النهوض بالقطاعات المهمة من أجل رفع زخم التطوير والنمو الاقتصادي».