برنامج جديد لشهادات اعتماد شركات التكنولوجيا المالية في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، عن إطلاق برنامج جديد يمنحان من خلاله شهادات الاعتماد لشركات التكنولوجيا المالية التي تتعاون وتتشارك في الابتكار بالاستفادة من منصة البنك المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox.

وتعتبر المنصة التي أطلقها «مختبر الإمارات دبي الوطني المستقبلي» 2018 الأولى في المنطقة وخطوة في برنامج التحوّل الرقمي الذي رصد له البنك مليار درهم وتضم المنصة المتاحة للمطورين وشركات التكنولوجيا المالية أكثر من 200 واجهة لبرمجة التطبيقات و500 نقطة استخدام نهائية

نماذج أولية

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في الإمارات دبي الوطني: «ستحظى شركات التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي التي تعمل على ابتكار نماذج أولية أو تجريبية عملية وفعالة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، بفرصة عرض ابتكاراتها أمام عدد من مسؤولي الإدارة العليا في البنك لبحث فرص التعاون».

وقال ايفانز مونيوكي، مدير أول - الخدمات الرقمية في الإمارات دبي الوطني: « يفخرالإمارات دبي الوطني بتعزيز التعاون والابتكار في عالم التكنولوجيا المالية الذي يشهد نمواً متسارعاً».

وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي في «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»: « يعمل مركز دبي المالي العالمي على ضمان تمكين شركات التكنولوجيا المالية العاملة فيه من مواصلة الابتكار وإطلاق الحلول الجديدة».