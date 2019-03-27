الإمارات تحتضن أفضل صالات المطار الدولية الأعلى تصنيفاً

المصدر: دبي - البيان

كشف برنامج تجارب المطارات الأصلي برايوريتي باسّ، عن الفائزين بجوائز أفضل صالة مطار دولية وتعد الأجنحة الخاصة ذات الأسرّة المزدوجة، وقوائم الأطباق المصممة من قبل الطهاة المشاهير، كلها بعضاً من العروض المبتكرة التي ظهرت في صالات المطارات الأعلى تصنيفاً والتي تقع في بلدان مثل دولة الإمارات التي تحتضن عدداً من أفخم الصالات الدولية وأيضاً والإكوادور ولاتفيا وتايلاند والمكسيك.

وتعتمد الجوائز التي انطلقت قبل 14 عاماً على تصنيفات 52.000 عضواً في برنامج برايويتي باس، وتقدم هذه الصالات أفضل الخدمات والتجارب والمرطبات والمرافق التجارية.

ونمت محفظة صالات برايوريتي 10٪ العام الماضي وتضم الآن أكثر من 1200 صالة في أكثر من 500 مدينة عبر 143 دولة.

والفائز العالمي لهذا العام هو «صالة في آي بي إنترناشونال» التي تديرها «كوربوريشن كيبورت»، في مطار كيتو في الإكوادور. وقال أندرو أوبريان، الرئيس والمدير التنفيذي في «كيبورت» مشغّل «صالة في آي بي إنترناشونال»: نحن فخورون بتقديم مساحة عالمية حيث يمكن للمسافرين الاسترخاء والراحة.