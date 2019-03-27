المصدر: دبي - أشرف رفيق

أدرج موقع «تريب أدفايزر» العالمي للسياحة والحجوزات الفندقية والطيران، دبي ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم للعام الجاري.

وقال الموقع، إن مدينة دبي تمزج بين الثقافة والحضارة الحديثة والتاريخ والمغامرات، وتوفر تجربة تسوّق على مستوى عالمي وترفيه من أعلى المستويات. وذكر الموقع أن دبي لديها دار أوبرا فاخرة، ويمكن زيارة منطقة داون تاون أو رؤيتها من منصة مشاهدة أعلى برج في العالم، برج خليفة، وقضاء فترة ما بعد الظهيرة على خور دبي. أما رحلات السفاري الصحراوية وركوب الكثبان الرملية، فهي تجربة أخرى فريدة من نوعها توفرها الإمارة، بالإضافة إلى مشاهدة هذه الكثبان من مناطيد الهواء.

وختم تريب أدفايزر بالقول، إنه باختصار تستطيع دبي أن توفر تجربة سياحية غير عادية، ولا يمكن أن تتكرر في أي مقصد سياحي، ولا عجب أن الإمارة استقبلت نحو 16 مليون سائح العام الماضي، وتخطط لرفع هذا العدد إلى 25 مليون سائح 2021.