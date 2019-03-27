مستوى تاريخي للسيولة الكلية للإمارات بـ 1.620 تريليون

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت السيولة الكلية لدولة الإمارات بنهاية فبراير الماضي أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، حيث لامست تريليوناً و620 مليار درهم.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن السيولة الكلية للإمارات (عرض النقد ن 3) شهدت زيادة متواصلة دون تراجع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة (نوفمبر 2018 - فبراير 2019)، حيث ارتفعت من تريليون و593 مليار درهم بنهاية نوفمبر2018 إلى تريليون و619.4 ملياراً بنهاية فبراير 2019 بزيادة 25.9 مليار درهم وبنمو 1.6%.

وأشارت إلى ارتفاع الودائع الحكومية إلى 298.1 مليار درهم والودائع شبه النقدية إلى 820.2 ملياراً بنهاية فبراير، ويعكس مؤشر ارتفاع السيولة الإجمالية قوة متانة الوضع الكلي لاقتصاد الإمارات.

وقفزت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي للشهر الثاني على التوالي إلى 359 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 347.9 ملياراً بنهاية يناير الماضي بزيادة 11 مليار درهم وبنمو 3.2%.