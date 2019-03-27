بدء رد الضريبة للأعمال الأجنبية الزائرة الإثنين

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة أمس حرص الهيئة على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في كافة القطاعات لتعزيز موقع الإمارات الرائد.

واطلع المجلس على مستويات الامتثال الضريبي في الدولة حيث تعدى عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 300 ألف مسجل. وأكملت الهيئة استعداداتها لبدء تطبيق آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة الإثنين المقبل، حيث سيتم بدء تقديم طلبات الاسترداد المتعلقة بعام 2018 للأعمال الأجنبية.



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