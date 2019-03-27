الإمارات حاضنة عالمية للمهارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت الإمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في احتضان المهارات العالمية عالية الكفاءة، واحتلت المركز 19 عالمياً متفوقة على عدد من الدول العريقة منها إستونيا واليابان وفرنسا وجمهورية التشيك، في تقرير أعدته شركة «KDM Engineering»، ونشره المنتدى الاقتصادي العالمي حديثاً.

وسجلت الإمارات مرتبة متقدمة في مؤشر الجاذبية الفرعي، محتلةً المركز الرابع، فيما حلّت في المركز 12 في مؤشر التمكين الفرعي، والمركز 10 في مؤشر الاحتفاظ الفرعي، والمركز 40 في مؤشر النمو الفرعي.

وقال التقرير: ليس هناك شك في أن الشركات الكبرى ستبذل قصارى جهدها لاستقدام عمال يتمتعون بمهارات عالية حتى لو كان يتحتم عليهم البحث دولياً للعثور على الأفضل، ومع ذلك فإن جزءاً من عملية التوظيف هذه لا تخضع بالضرورة لسيطرتها، والحقيقة أن الدول لديها سياسات مختلفة تؤثر في مدى سهولة اجتذاب الناس وتثقيفهم وتطويرهم.