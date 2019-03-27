دبي تستضيف ملتقى الشركات الناشئة 2019 أبريل المقبل

المصدر: دبي- البيان

تشهد بي انعقاد ملتقى الشركات الناشئة لعام 2019 AIM Startup، حيث أطلق البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد هذه المبادرة التي تهدف إلى ربط الشركات الناشئة الواعدة بالمستثمرين وشركاء الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وسيتم بدء ملتقى الشركات الناشئة 2019 AIM Startup في دبي من 8 إلى 10 أبريل، بالتزامن مع ملتقى الاستثمار السنوي AIM، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

استثمارات

وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة أولى لاستثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استحوذت على 30% من مجموع الصفقات التي سجلت خلال 2018. وبلغ حجم استثمارات الشركات الناشئة في المنطقة 893 مليون دولار أمريكي.

وذلك في 366 شركة. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث عدد الصفقات التي جمعتها وفقاً لتقرير «ماغنيت» الدولي لعام 2018 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبعت الإمارات العربية المتحدة جمهورية مصر العربية بنسبة 22%، تلاها لبنان بنسبة 10%، واستكملت المراكز الثمانية الأولى كل من الأردن 8%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 7%، ومن ثم تونس والبحرين وعُمان بنسبة 4%. وأشار التقرير نفسه إلى أن إجمالي تمويل الشركات الجديدة في العام 2018 ارتفع بنسبة 31% عن العام 2017.

ثقة

وأوضح داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الشركات الناشئة AIM Startup قائلاً: «على مر السنين، شهدنا استثماراً كبيراً في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة للثقة المتنامية للمستثمرين الإقليميين والعالميين في إمكاناتها وقدراتها على النمو. وللحفاظ على هذا الزخم، نعمل في ملتقى الشركات الناشئة AIM Startup بتزويد الشركات بفرص نادرة لجمع رأس المال، والدخول في أسواق جديدة، وعقد صفقات جديدة مع كبار المستثمرين وكبار رجال الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة».