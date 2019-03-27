حاكم الفجيرة يستقبل المشاركين في «فوجكون 2019»

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على أهمية اتباع استراتيجية واضحة لمواكبة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي من شأنها الحفاظ على البيئة البحرية، مشيراً إلى أن احتضان الإمارة للفعاليات والأنشطة المتعلقة بذلك يأتي في إطار حرصها على تعزيز مكانتها الريادية في مجال أسواق النفط والغاز العالمية وتزويد السفن بالوقود.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بالرميلة، رؤساء وفود الدول المشاركة في ملتقى الفجيرة الدولي الحادي عشر للتزود بالوقود «فوجكون 2019»، الذي بدأ أعماله أمس في الفجيرة.

وشدد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أهمية خروج الملتقى بأفكار ومبادرات إبداعية رائدة، وأن يشكل فرصة لتبادل المعارف والخبرات في المجالات التي سيناقشها وأن يكون منطلقاً للتواصل وتوطيد العلاقات والتعاون المستمر على الطريق نحو تنمية أعمال المشاركين وتطويرها.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالوفود متمنياً لهم طيب الإقامة بالفجيرة وللملتقى التوفيق والنجاح في أعماله.

وتوجهت الوفود المشاركة في الملتقى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير والدائم لأنشطة الملتقى.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة - رئيس الملتقى والدكتور محمد سعيد الكندي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين.