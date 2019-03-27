1.58 مليار درهم توزيعات «الاتصالات المتكاملة» عن 2018

المصدر: دبي- البيان

عقدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، اجتماع الجمعية العمومية السنوي، حيث جرى اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2018.

كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.22 درهم لكل سهم للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة لعام 2018 إلى 0.35 درهم لكل سهم، (35% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة البالغة 4532.91 مليون سهم) أي مبلغ 1.586 مليار درهم .

ووافقت الجمعية العمومية على سياسة توزيع الأرباح في الشركة، كما وافقت على القرار الخاص بتعديل النظام الأساسي للشركة، لتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين. ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع إبراء أعضاء مجلس الإدارة والمدققين من المسؤوليات عن السنة الماضية، وتعيين شركة ديلويت كمدقق حسابات خارجي للعام 2019.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: وافق مساهمونا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 0.22 درهم لكل سهم عن النصف الثاني 2018، ليصل إجمالي الأرباح المدفوعة للعام 2018 إلى 0.35 درهم لكل سهم. ويبرهن ذلك على التزام شركتنا بإضافة القيمة لمساهمينا وقدرتنا على الإيفاء بالتزاماتنا تجاههم.

ويشهد قطاع الاتصالات العالمي تحولات سريعة مع دخول نماذج أعمال جديدة لتلبية احتياجات العملاء ومتطلباتهم. وإننا فخورون بالمكانة التي حققناها في الإمارات والدور المحوري الذي نضطلع فيه بدفع عجلة التحوّل الرقمي الذي حفّز مسيرة التحول داخل الشركة وقاد عملية إعادة صياغة استراتيجيتنا.

وقد أثمر ذلك وضع حجر الأساس للنمو في مجالات جديدة؛ الأمر الذي أؤمن بأنه سيضيف قيمة للمساهمين على المدى الطويل، كما سيساهم في تعزيز اقتصاد المعرفة في الدولة.

ومن ضمن أبرز إنجازات العام 2018 تحقيق إيرادات غير مسبوقة بلغت 13.41 مليار درهم مع نهاية عام 2018، ويرجع ذلك لازدياد عدد العملاء ذوي القيمة المضافة العالية، وأيضاً للأداء القوي في أعمال خدمة الهاتف الثابت. وبلغ صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز 1.75 مليار درهم للفترة نفسها.

كما وصل إجمالي عدد العملاء إلى حوالي 9 ملايين عميل. ويحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة قبل يوم الأحد 7 أبريل 2019 الحصول على أرباح النصف الثاني من العام 2018، والتي سيتم دفعها بتاريخ 22 أبريل.