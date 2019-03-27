«اتصالات» تكرّم شركاءها المتميزين 2018

المصدر: دبي ـ البيان

كرّمت «اتصالات» أمس شركاءها الاستراتيجيين تقديراً لهم على إنجازاتهم المتميزة، والتي أسهموا من خلالها في تمكينها من تحقيق نتائج قوية العام الماضي، وفي الارتقاء بخدماتها والوصول بها إلى المعايير العالمية.

وتم خلال الحفل تكريم 78 شريكاً يمثلون العديد من القطاعات مثل قطاع التجزئة الإلكترونية، والقنوات الرقمية، وقطاع الهايبرماركت، حيث تم تكريم الشركاء من الموزعين لفئة خدمات الفاتورة الشهرية، وفئة خدمات الدفع المسبق، وخدمات eLife، وإعادة تعبئة الرصيد. وضمت فئات التكريم جوائز من الفئة الماسية، والبلاتينية، والذهبية.

وقال عمر راشد، نائب رئيس أول مبيعات المستهلكين؛ في «اتصالات»: استطاعت اتصالات العام الماضي تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، وكان لشركائها العاملين لاسيما في قطاع مبيعات المستهلكين دور مهم في تحقيق هذه النجاحات.

وقال محمد الزرعوني، نائب رئيس أول المبيعات غير المباشرة بمجموعة «اتصالات»: هذا الحفل منصة مهمة ليس فقط لتكريم شركائنا بل ولتقديم الدعم لهم وتحفيزهم، ونتطلع إلى مواصلة العمل المثمر والبناء مع شركائنا، بما يمكننا من تعظيم فرص البيع، والتعاون في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص فعالة تمكننا من جعل 2019 عاماً آخر مليئاً بالنجاحات والإنجازات.

عبر شركاء «اتصالات» عن شكرهم وتقديرهم لـ«اتصالات» على هذا التكريم، وعلى دعمها الدائم لهم، وبالشكل الذي أسهم بدور محوري في تمكينهم من تطوير أعمالهم والارتقاء بها، مؤكدين اعتزازهم بهذه الشراكة التي تربطهم مع أكبر شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأسيا وشمال إفريقيا وحرصهم على استدامتها. كانت «اتصالات» بدأت في 2016 تنظيم هذا الحفل السنوي.