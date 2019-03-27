الصفقة تنجز أول 2020 و«كريم» تحافظ على اسمها التجاري

المصدر: دبي - البيان

توصّلت كلّ من أوبر وكريم إلى اتفاقية سوف تستحوذ بموجبها أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليارات دولار (11.4 مليار درهم) تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً. تبقى عملية استحواذ شركة كريم الإماراتية ومقرها مدينة دبي للإنترنت، خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.

ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.أكدت شركتا أوبر وكريم على أهمية الصفقة بينهما وأنها فرصة للشركتين للتوسع بشكل سريع ولدعم تطوير فرص خدمات التنقل في المنطقة، وانه بمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون كريم مملوكة بالكامل لشركة أوبر ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري.

وسيقود أعمال كريم أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من ثلاثة أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لأوبر معلقاً على صفقة استحواذ أوبر على كريم: «إنها لحظة مهمة بالنسبة إلينا في أوبر، حيث نستمر في توسيع قدرات منصتنا في جميع أنحاء العالم. لقد أثبتت كريم قدرتها على تطوير حلول مبتكرة ومحلية وهي تلعب دوراً رئيساً في تشكيل مستقبل التنقل الحضري في المدن في منطقة الشرق الأوسط.

حيث أصبحت واحدة من أنجح الشركات الناشئة في المنطقة. إنني على ثقة من أننا، بالعمل عن كثب مع مؤسسي كريم، سنحقق نتائج استثنائية تصب في مصلحة الركاب والسائقين والمدن في هذا الجزء من العالم الذي يتميز بسرعة تطوره».

توحيد الجهود

وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لكريم: «إن توحيد الجهود مع أوبر من شأنه أن يساعدنا على الوصول بشكل أسرع إلى الهدف الذي وضعته كريم لنفسها والمتمثل في تبسيط حياة الناس وتحسينها وتسهيلها، بالإضافة إلى بناء منظمة كبيرة ومتميزة تُلهم الأشخاص. إن الفرص المتعلقة بالتنقل واستخدام الإنترنت على نطاق أوسع في المنطقة هائلة وغير مستغَّلة، ولديها القدرة على العبور بالمنطقة إلى المستقبل الرقمي.

ولم نكن لنجد شريكاً أفضل من أوبر بقيادة دارا لتحقيق هذه الفرصة. هذه لحظة هامة بالنسبة لنا وللمنطقة، وستكون بمثابة حافز ومسرّع للنظام البيئي التقني في المنطقة من خلال توفير المزيد من الموارد لأصحاب المشاريع الناشئة من المستثمرين المحليين والعالميين».

وبالفعل، تشهد منطقة الشرق الأوسط الكبير العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لاعتماد الأشخاص لحلول التكنولوجيا بشكل سريع ونظراً إلى توفّر المزيد من حلول التنقل. وتدعم هذه الصفقة قدرة أوبر وكريم مجتمعين على تحسين البنية التحتية للتنقل في المنطقة على نطاق واسع وتقديم خيارات متنوعة للتنقل والتوصيل والدفع. كما أنها ستساهم في سرعة توفير الخدمات الرقمية في المنطقة، وذلك من خلال تطوير تطبيق استثنائي للمستخدمين يُوفّر خدمات مثل منصة كريم للدفع الرقمي (Careem Pay) وخدمة توصيل الميل-الأخير (Careem Now).

من شأن هذا الاتفاق أن يجمع بين الإدارة العالمية لشركة أوبر وخبرتها التقنية مع البنية التحتية التقنية لشركة كريم في المنطقة وقدرتها المثبَتة على تطوير حلول محلية مبتكرة.

وعملت شركة جيفريس ذ.م.م كمستشار مالي حصري لشركة كريم خلال هذه الصفقة.

تخارج ناجح لمجموعة الطيّار أعلنت شركة «مجموعة الطيّار للسفر القابضة»، عن تخارجها الناجح من استثمارها في شركة «كريم»، حيث وصلت قيمة حصتها 1.78 مليار ريال سعودي ضمن صفقة الاستحواذ التاريخية على «كريم» من قبل شركة «أوبر» الأمريكية المتخصصة في خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

وقال عبدالله الداوود، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الطيار للسفر القابضة تعليقاً على التخارج الناجح: «نشهد اليوم لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط، إذ تُشكل هذه الصفقة أكبر صفقة استثمارية في هذا القطاع على مستوى المنطقة، وهي أحد أهم الإنجازات التي ستحفز نمو المنظومة الرقمية، وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».