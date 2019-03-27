بيئة دبي الاستثمارية المحفزة عامل مشترك للاستحواذات المبرمة

المصدر: دبي - البيان

عقب الإعلان عن استحواذ شركة «أوبر» العالمية على شركة «كريم»، التي تأسست في مدينة دبي للإنترنت عام 2012، وذلك ضمن صفقة قيمتها 3.1 مليارات دولار(11.4 مليار درهم)، أعرب دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لأوبر، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، عن سعادته بإتمام الصفقة وقال: «اتفقنا اليوم على الاستحواذ على شركة كريم، أحد أبرز قصص النجاح في الشرق الأوسط، وشهادة على مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال».

وتأتي صفقة الاستحواذ نتيجة لجهود دبي المستمرة لتعزيز موقعها كواحدة من أفضل المدن المعنية باقتصاد المستقبل والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للذكاء الاصطناعي والروبوتات .

حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات من العام 2015 إلى العام 2018 ما قيمته 21.6 مليار دولار في إشارة إلى المساعي الجادة للإمارة لتحقيق موقعاً ريادياً على مستوى العالم كوجهة دولية للاستثمار في التقنيات الذكية، ما يؤكد أن بيئة دبي الاستثمارية المحفزة عامل مشترك لصفقات الاستحواذ المبرمة .

شكراً محمد بن راشد

وأشاد مدثر شيخة الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «كريم» برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعرب في تغريدة له على تويتر عن جزيل امتنانه لرؤية سموه التي حولت دبي إلى مركز ذي ميزات جاذبة لأهم المواهب العالمية وتمكين قصص النجاح في عالم المشاريع التقنية على غرار قصة نجاح كريم، وقال: بالنيابة عن كل من استفاد من نجاح كريم، أتوجه لسموكم بجزيل الشكر.

مسيرة دبي

من جانبه، أكد مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن هذه الصفقة تعكس نجاح استراتيجية تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الأفكار المبدعة والنوعية التي تميزت بها مسيرة دبي التنموية في إطار الرؤية المستقبلية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي يعد تأسيس مدينة دبي للإنترنت قبل عقدين من الزمان إحدى ثمارها.

وقال المالك: «يمثل صعود شركة كريم بُعداً جديداً لقصة النجاح التي خطّت دبي ملامحها، فالبيئة الاستثمارية المثالية التي وفرتها الإمارة فتحت الباب واسعاً أمام المبتكرين من كل أنحاء العالم لكي يخططوا وينفذوا ويحصدوا ثمار مشاريعهم من خلالها، وليس غريباً أن تنشأ شركة كريم من مدينة دبي للإنترنت إحدى مجمّعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم مقراً لها، حيث نضع على رأس أولوياتنا توفير كل ما يلزم للمستثمرين عبر مجمعات أعمال متخصصة تدعم المواهب والمؤسسات على اختلاف أحجامها ونطاق نشاطها، وتمكّنها من الإبداع والانطلاق من دبي إلى العالم».

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «تأتي عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم كدليل على نجاح رؤية تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وكدلالة واضحة على مكانة دبي والإمارات كواحدة من أهم مراكز الأعمال العالمية، تستقطب رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار الطموحة بما تقدمه لهم من منظومة تشريعية رصينة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية مرنة».

وتُعد «كريم» التي تأسست في دبي، وانطلقت أعمالها في مدينة دبي للإنترنت في عام 2012 برأس مال قدره 100 ألف دولار، واحدة من أنجح الشركات في الوقت الحالي، كما استطاعت تحقيق ربحية مرتفعة خلال فترة قصيرة، ما أهلها للدخول في هذه الصفقة التي تُعد من بين أكبر الصفقات المبرمة في مجال شركات التقنية على مستوى المنطقة.

بيئة استثمارية داعمة

وخلال الأعوام الماضية، شهدت دبي ومنذ وقت مبكر عدداً من صفقات الاستحواذ الكبيرة ذات التأثير العالمي، حيث أعلنت شركة «ياهو» العالمية الاستحواذ على موقع «مكتوب دوت كوم» الذي كان يُشكّل في ذلك الوقت أكبر موقع عربي للبريد الإلكتروني، كما قات مجموعة «أمازون» العالمية العملاقة منذ فترة قصيرة بالاستحواذ على «سوق.كوم»، الذي يعد هو الآخر أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مرونة اقتصاد دبي

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن صفقة استحواذ شركة (اوبر) على شركة (كريم) تعكس نضج ومرونة اقتصاد مدينة دبي، وأنها بيئة خصبة لقيام الشركات الرائدة، ونحن في هيئة الطرق والمواصلات نرحب دائمًا بالشراكات مع القطاع الخاص وتحديدا في مجال النقل والمواصلات التي تسهم في تسهيل تنقل السكان.

مؤكدة أن هذا الاستحواذ لا يؤثر على العقد الذي وقعته الهيئة مع شركة (كريم) لتأسيس شركة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة التي يسير العمل فيها وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، علمًا بأن الهيئة كانت تتابع عن كثب المفاوضات بين شركتي (اوبر) و(كريم)، وهي على تواصل دائم معهم بحكم العلاقة مع الشركتين.