شركة محلية تفوز بعقد فندق في «مرسى العرب»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

فازت شركة «إيه إس جي سي» بعقد تصميم وإنشاء فندق فاخر ضمن مشروع مرسى العرب في دبي، وفق ما ذكرته مجلة ميد. ويقع فندق كيرف (القوس) في مارينا مواجهاً للخليج العربي في منطقة فندق شاطئ جميرا، واختارت شركة دبي القابضة، مطورة المشروع، «إيه إس جي سي» بعد اتصالات مع شركتين أخريين على الأقل لتقديم عروضها لتصميم وبناء الفندق. وعيّنت «إيه إس جي سي» شركة اتكينز البريطانية لتصمم الفندق، واستخدمت دبي القابضة تصميم شركة كيلا المحلية لوضع الخطوط العريضة.

وتم إطلاق مشروع مرسى العرب مايو 2017، ويغطي المشروع مساحة 4 ملايين قدم مربعة، ويتكون من جزيرتين على طرفي فندق برج العرب، إحداهما للترفيه والسياحة العائلية والأخرى لمنتجع حصري فاخر. ويضيف المشروع الجديد 2.2 كيلومتر إلى الواجهة البحرية للإمارة، كما يعد إضافة جديدة إلى قطاع السياحة في دبي.