«ماستركارد» تستثمر 300 مليون دولار في «نتورك إنترناشيونال»

المصدر: لندن - البيان

أعلنت شركتا «نتورك إنترناشيونال القابضة المحدودة» وماستركارد، أمس، توصلهما إلى اتفاق تستثمر «ماستركارد» بموجبه 300 مليون دولار في الأسهم التي تعتزم «نتورك إنترناشيونال» طرحها للاكتتاب العام الأولي في سوق لندن للأوراق المالية.

واتفقت الشركتان كذلك على عقد شراكة استراتيجية بينهما لدعم وتسريع نمو المدفوعات الرقمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

سيتعاون كل من «ماستركارد» و«نتورك إنترناشيونال» على تنفيذ ودعم استراتيجيتهما المشتركة الهادفة إلى تنمية منظومة المدفوعات الرقمية في الأسواق الأكثر افتقاراً إليها في العالم، وستقوم «ماستركارد» بالإسهام سنوياً في دعم جهود «نتورك إنترناشيونال» لتطوير الابتكارات الجديدة وتوسيع نطاق الخدمات وتسريع نمو المدفوعات الرقمية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم كل من «نتورك إنترناشيونال» و«ماستركارد» بإنشاء مشاريع تطويرية مشتركة وتبادل الإحالات المرجعية لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة للمؤسسات المالية والتجار، بما في ذلك الأدوات السيبرانية والذكية وحلول الترميز لتحفيز توليد إيرادات إضافية لكلا الطرفين. وسوف يحتفظ كلا الطرفين، أي كل من «نتورك إنترناشيونال» و«ماستركارد» بحق تقديم حلولهما المستقلة، كما تحتفظ «نتورك إنترناشيونال» باستراتيجيتها الحيادية الحالية.

طرح عام

وتستوجب الاتفاقية قيام «نتورك إنترناشيونال» باكتتاب عام أولي تطرح فيه ما لا يقل عن 25% من أسهم رأس مالها للتداول الحر.

وقال سيمون هاسلام، الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»: «يسرنا دخول هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ماستركارد»، ولطالما كانت «ماستركارد» شريكاً مهماً لنا على مدار سنوات عدة مع امتلاكنا رؤية مشتركة لتطوير منظومة الدفع عبر البطاقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقضي اتفاق اليوم بالتعاون معاً على مشاريع تطويرية مشتركة وتبادل الإحالات المرجعية لحفز انتشار واستخدام واعتماد بطاقات الدفع في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيمكّننا أيضاً من تطوير وتوفير حلول جديدة ذات قيمة مضافة جديدة للعملاء عبر منصاتنا التكنولوجية الآمنة والقابلة للتطوير في المنطقة».

خطط

بدوره قال رون خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة «نتورك إنترناشيونال»: «يؤكد التزام «ماستركارد» باستثمار 300 مليون دولار في الطرح الذي تخطط له «نتورك إنترناشيونال» ثقتها الراسخة بقوة الشركة مع مضيّنا قدماً نحو الإدراج.

وتتربع «نتورك إنترناشيونال» في قلب منظومة المدفوعات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تعد من أكثر الأسواق افتقاراً لهذه الخدمات في العالم، وبذلك تمنح المستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من التحول الهيكلي المتسارع من الدفع النقدي إلى الرقمي».

وقال راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا: «على مدار الثلاثين عاماً الماضية، سعت «ماستركارد» بشكل ملحوظ إلى تأكيد وجودها وقدراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحولت بسرعة لتصبح واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة اليوم.

إن تعاوننا وشراكاتنا مع منظمات مثل «نتورك إنترناشيونال»، أسهم في زيادة اندماجنا في المنطقة والإسهام في زيادة التنمية الاقتصادية. نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في الأسواق الناشئة، وهذا الاستثمار الأساسي هو مثال رائع على ذلك.

نعتقد أن الحضور الجغرافي الواسع لشبكة «نتورك إنترناشيونال» سيكمل أنشطتنا الحالية ويساعد على تحقيق تحول أعمق ومستدام في استخدام النقد والشيكات. سنستمر في شراكة مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز قطاع الدفع الإلكتروني».

9.99 %

استثمار «ماستركارد» الاستراتيجي في الأسهم التي تطرحها «نتورك إنترناشيونال» للاكتتاب العام الأولي سيكون وفقاً للشروط نفسها التي تحكم اكتتاب المؤسسات الاستثمارية، ويخضع هذا الاستثمار لحدود ملكية بنسبة 9.99%، كما يخضع استثمار «ماستركارد» لفترة تجميد مدتها 24 شهراً، وفترة امتناع مدتها 36 شهراً، ولا يحق لها خلال هاتين الفترتين شراء أي أسهم إضافية دون موافقة «نتورك إنترناشيونال».