20 شركة إماراتية تعرض منتجاتها وخدماتها بمعرض إثيوبيا التجاري

المصدر: أديس أبابا- البيان

نظمت وزارة الاقتصاد مشاركة أكثر من 20 شركة إماراتية في معرض إثيوبيا التجاري الدولي 2019 الذي أقيم في أديس أبابا بحضور إقليمي ودولي لمئات الشركات من عشرات الدول التي تطمح لتوسيع تواجدها في القارة السمراء من خلال البوابة الإثيوبية.

حضر افتتاح المعرض عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد الراشدي سفير الدولة لدى إثيوبيا، وساعد العوضي المدير التنفيذي لدبي للصادرات، ومحمد النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ومحمد ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد.

وبدر الجنيبي مدير دعم الصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وحوالي 80 من المسؤولين ورجال الأعمال من الدولة. وأشاد مسجانو أرغا، وزير التجارة والصناعة الإثيوبي، بالمشاركة القوية للإمارات في المعرض.

منصة حيوية

ومن جانبه قال عبدالله بن أحمد آل صالح إن المشاركة الإماراتية الكبيرة نسبيا في المعرض تأتي في سياق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، حيث شهد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأكد آل صالح أن تنظيم وزارة الاقتصاد مشاركة الإمارات في معرض إثيوبيا التجاري الدولي تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز وجود المنتجات الإماراتية في السوق الإثيوبية خاصة والأسواق الأفريقية عامة ولاكتشاف أسواق جديدة.

موضحاً أن المعرض يشكل منصة حيوية ويوفر فرصة جيدة للتعريف بالمنتجات الإماراتية ولإيجاد شراكات تجارية جديدة، مشدداً على أن مشاركة الدولة في هذا المعرض تساهم أيضا في إبراز مزايا السوق الإماراتي والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد تحرص باستمرار على تنظيم مشاركة الشركات والمصانع الوطنية في الفعاليات والمعارض الكبرى التي تقام في مختلف مناطق ودول العالم في إطار مساعيها الحثيثة الهادفة للترويج للمنتجات والصناعات الإماراتية، والعمل على التعريف بها وإظهار ميزاتها التنافسية. وتابع أن الأسواق الأفريقية واعدة وغنية بالفرص ومنها السوق الإثيوبية، من هنا يعد معرض إثيوبيا منصة حيوية للتعريف بمنتجاتنا الوطنية .

سوق واعدة

وأشار محمد الراشدي سفير الدولة بأديس أبابا إلى أن إثيوبيا تعد واحدة من الأسواق الواعدة للإمارات نظراً للتطور الذي تشهده بيئة الأعمال فيها ووجود فرص عديدة لزيادة التبادلات التجارية والدخول في شراكات استثمارية وتجارية مجدية للبلدين، ويشكل المعرض فرصة هامة للتعرف عن قرب على ميزات السوق الإثيوبي وفرصه الواعدة.

مشاركة كبيرة

يشارك بمعرض إثيوبيا شركات من 31 دولة، بينها 20 شركة إماراتية، وتعرض الشركات 10 آلاف منتج . وشارك بوفد الدولة ممثلو اقتصادية أبوظبي وأدنوك ودبي للصادرات وغرفة الفجيرة وغرفة رأس الخيمة والاتحاد لضمان الصادرات ومجموعة الكندي ومجموعة العتيبة والخليج للسكر وأغذية .