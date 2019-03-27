«بلغ آند بلاي» و«أبوظبي العالمي» يطلقان المنصة الثانية للابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «بلغ آند بلاي»، أكبر منصة ابتكار عالمية، وسوق أبوظبي العالمي، إطلاق برنامجهما الثاني لتسريع الأعمال والابتكار في حلول التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي الوقت الراهن، تعقد المؤسستان شراكات مع: بنك بي إن بي باريبا، وبنك بوبيان، ومجموعة فينابلر، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الرياض. وتُعد هذه الشراكات المؤسسية جزءاً من منظومة بلغ آند بلاي العالمية، ضمن أكثر من 80 مؤسسة مالية في مختلف أنحاء العالم، من وادي السيليكون ونيويورك إلى طوكيو وحتى باريس وفرانكفورت.

وبدأ برنامج مسرّعة بلغ آند بلاي سوق أبوظبي العالمي أمس. والشركات الناشئة المختارة تتخذ من مربعة سوق أبوظبي العالمي للعمل المشترك موقعاً لأعمالها. وقد وقع الاختيار على الشركات الناشئة التالية في حلول التكنولوجيا المالية:

إيه بي آي فورتريس:

منصة اختبار متعددة الأغراض موجّهة للشركات التي تعتمد في عملها على واجهات برمجة التطبيقات، وتعمل الشركة على إنشاء وأتمتة الاختبارات الوظيفية، والتصميم الافتراضي لواجهات برمجة التطبيقات، وإجراء اختبارات الحمل لقياس القدرة التشغيلية للتطبيقات، كما أنّ الشركة توفّر الوقت مع ميزة إنشاء الاختبارات المؤتمتة.

سيغنتايز:

منصة رقمية مصممة لمساعدة المؤسسات على حفظ قوائم المُفوضين بالتوقيع وتوزيعها بطريقة أكثر أماناً وفاعلية وقابلية للتدقيق. وتستخدم المنصة تقنية البلوك تشين لتسهيل عملية إدارة قوائم المُفوضين بالتوقيع عبر شبكتها الميسرة المبنية وفق تصميم الند للند.

سايريكون:

تعتمد شركة سايريكون في عملها على الذكاء الاصطناعي والمعلومات التي تم جمعها من «الويب المظلم» لتوفير معلومات استباقية عن التهديدات الأمنية السيبرانية. تتيح واجهة برمجية التطبيقات المحكمة تشغيل عدد من تطبيقات التنبؤ المتطورة، ومن الأمثلة على استخدام هذه التطبيقات:

سد الثغرات المتوقع استغلالها وتوقع هجمات سيبرانية معينة، كما تدعم تطبيقات شركة سايريكون حالات استخدام الإنترنت المظلم باستخدام تقنيات البحث المتقدمة (مثل حماية العلامة التجارية والبحث عن البيانات المسربة).

آي دي ناو:

منصة التحقق من الهوية الأكثر سرعة ومرونة وأماناً حول العالم. صُمّمت هذه المنصة لتلبية احتياجات محددة، وتوفّر مرونةً كاملةً في العمل عبر مجموعة واسعة من خدمات التعرف على الهوية، بدءاً من الحلول المؤتمتة بالكامل وحتى الحلول المنفذة بمساعدة العميل.

لبيبة:

شركة متخصصة في إنشاء وكلاء افتراضيين باستخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية، بحيث يمكن لهؤلاء الوكلاء الافتراضيين محاكاة البشر في إنجاز الأعمال التجارية والتفاعل مع العملاء.

ميريت إنسينتفز:

تقدم شركة ميريت إنسينتفز الهدايا والمكافآت واستراتيجيات الحث على المشاركة باستخدام التقنيات المبتكرة، وهذا يشمل قوائم الهدايا المرغوبة وبطاقات الهدايا والسلع التجارية وجوائز الموظفين والزبائن بالتعاون مع أكثر من 400 علامة من علامات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات في 10 دول في المنطقة.

ناراتيفا:

تأسست شركة ناراتيفا بهدف جعل البيانات الرقمية أيسر وأسهل في الفهم، حيث تعمل شركة ناراتيفا على تحويل البيانات إلى لغة طبيعية مفهومة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد لاقت هذه الشركة حتى الآن نجاحاً كبيراً في مجالي الإعلام والتجارة الإلكترونية، وتهتم أيضاً بالتوسع إلى قطاع الخدمات المالية.

سايلوت:

تعمل شركة سايلوت على تمكين البنوك باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي السريعة والقابلة للتوسع، وتقدم تقنيتها المساعدة إلى البنوك عن طريق دمج الأنظمة المغلقة في منصة سايلوت البنكية وتحويل البيانات الرقمية إلى معلومات ومعارف عملية لتُستخدم في مختلف الحالات، ما يتيح للبنوك تقديم خدمة أفضل لعملائهم من الأفراد والشركات.

توكن:

تقدم شركة توكن إلى البنوك البرمجيات التي تمكنهم من دعم واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وكذلك تقدم برمجيات إلى المطورين والمبرمجين تمكنهم من استخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة للوصول إلى آلاف البنوك.

9 شركات

تم اختيار 9 شركات ناشئة في حلول التكنولوجيا المالية من أجل المشاركة في برنامج بلغ آند بلاي سوق أبوظبي العالمي لتسريع الأعمال الممتد على مدار ثلاثة أشهر.

وستُتاح الفرصة لهذه الشركات كي تعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية الرائدة، بهدف بحث إمكانية تنفيذ إثبات المفاهيم والمشاريع الرائدة. ولن تترتب على الشركات الناشئة المختارة أي تكاليف للمشاركة في برنامج تسريع الأعمال، كما أنها ستظل جزءاً من منظومة بلغ آند بلاي الحاضنة بعد انتهاء البرنامج.