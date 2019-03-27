معهد سانز للأمن السيبراني يشارك بمؤتمر الخليج لأمن المعلومات

المصدر: دبي- البيان

يشارك معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 1 ـ 3 أبريل 2019.

وتهدف المشاركة إلى حثّ المنطقة على اتخاذ توجه صارم في مواجهة فجوة المهارات الحالية في مجال الأمن السيبراني، ويستعرض أكبر مزوّد للتدريب والاعتماد في الأمن السيبراني على الصعيد العالمي مجموعته التي تضم أكثر من 60 دورة تدريبية للعاملين في مجال الأمن في القطاعين العام والخاص.

وقال ند بلطه جي المدير التنفيذي بمعهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في الشرق الأوسط: سيكون هناك 24 مليار جهاز متصل بالإنترنت حول العالم خلال السنوات القليلة القادمة، إلا أن التقارير تظهر أن ملايين الوظائف بقطاع الأمن الإلكتروني ستبقى شاغرة، مما يعني مواجهة مخاطر جديدة وغير مسبوقة.