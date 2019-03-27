«اقتصادية عجمان» تُعرّف رواد الأعمال بآليات تسويق المشاريع

المصدر: عجمان - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة تدريبية لرواد الأعمال بعنوان «الأدوات التسويقية للمشاريع الناجحة» بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال.قدّم الورشة المستشار هزاع إبراهيم المنصوري، الذي شرح للحضور مفهوم التسويق وأنواعه وأهميته لنجاح أي مشروع، كما تطرق إلى مراحل اتخاذ قرار الشراء لدى العميل ودورة حياة المنتجات.

وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من رواد الأعمال الذين شاركوا في تطبيقات عملية حول كيفية بناء استراتيجية ناجحة للتسويق، إضافة إلى استخدام أحدث أساليب التسويق الإلكتروني والتسويق من خلال وسائل التواصل. واختتم المنصوري بمجموعة من الأفكار التسويقية المؤثرة ومنخفضة التكلفة حيث أكد ضرورة اهتمام رائد الأعمال بالتسويق في مراحل المشروع.

وأكدت عائشة أحمد كاجور مديرة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدائرة، أهمية الورشة التدريبية في تمكين رواد الأعمال المواطنين، وتزويدهم بأحدث المهارات التسويقية للمشاريع، حيث تحرص الدائرة وبالتعاون مع مختلف شركائها على إقامة ورش وملتقيات لرواد الأعمال لتعزيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي.