مبادلة توقع 3 اتفاقيات مع أوزبكستان تحدد التعاون عبر قطاعات توليد الكهرباء والطاقة والنفط والغاز

المصدر: البيان الالكتروني





عكست الاتفاقيات الموقعة بين جمهورية أوزبكستان ومجموعة مبادلة للإستثمار متانة العلاقات المتميزة التي تربط بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان والحرص المشترك على تناميها، وتهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى رفع الكفاءة والتوسع في اقتصاد أوزبكستان.

وشملت الاتفاقيات التي وقعها معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة والعضو المنتدب لها مع معالي ساردور أومورزاكوف، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان ثلاث قطاعات استراتيجية رئيسية هي قطاع توليد الكهرباء وقطاعات الطاقة المتجددة والنفط والغاز في أوزبكستان.

وقعت الاتفاقيات خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفخامة شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان في قصر الرئاسة .

وتشمل الاتفاقية تحديد فرص الشراكة والاستثمار في قطاع توليد الكهرباء، وذلك بالشراكة مع كلٍ من "أوزبك إينرجو"، الجهة الحكومية المسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء في أوزبكستان، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، إلى جانب تنفيذ مشاريع مشتركة حسب نظام منتج الطاقة المستقل (IPP).

وفي قطاع النفط والغاز، أبرمت "مبادلة" عبر شركتها التابعة، "مبادلة للبترول"، اتفاقية تتضمن استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المحتملة من أجل تعزيز الإنتاج في مجموعة من حقول النفط والغاز في أوزبكستان، إلى جانب فرص الاستثمار المحتملة في قطاع التكرير والتوزيع في الدولة، بما في ذلك عمليات التكرير والبتروكيماويات.

كما جرى تبادل الوثائق الرسمية المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة بين شركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" (مصدر)، التابعة لمبادلة، وكلٍ من شركة "أوزبك إينرجو"، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في أوزبكستان.

والجدير بالذكر، أن "مبادلة" تتمتع بسجل حافل في مجال التطوير والاستثمار، وتحظى شركاتها العالمية والشراكات التي تقيمها إلى جانب خبرتها في هيكلة وتمويل عمليات الاستثمار، بفرص لخلق القيمة وتعزيز الشراكات.