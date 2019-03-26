موانئ دبي تتسلّم محطة حاويات بالعين السخنة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، أنها تسلّمت محطة الحاويات والبضائع بالحوض الثاني في ميناء العين السخنة المصري في مارس الجاري، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى بناء 1350 متراً من الأرصفة الإضافية إلى الميناء، لترتفع الطاقة الاستيعابية للحاويات من 1.1 مليون حاوية سنوياً، إلى 2.9 مليون حاوية، وفق ما ذكرته بلومبرغ.

وقالت مصادر مطلعة، إن نظام التعاقد هو حق امتياز بنظام «بي أو تي»، بتكلفة تقديرية تصل إلى 550 مليون دولار.

وأضافت المصادر، إن أعمال الإنشاء تسير حسب الجدول الزمني منذ أن بدأت في مارس 2016، وفق ما نقلته بلومبرغ عن تقارير صحفية محلية. وأنهت الشركة الصينية لهندسة الموانئ أعمال إنشاء الرصيف والحفر بنسبة 80%، ومن المقرر الانتهاء منها في أغسطس القادم. وانتهت شركة رواد الهندسة الحديثة 10% من أعمال البنية التحتية، وذلك بإنشاء رصيف الحاويات.