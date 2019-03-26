إصدار 363 ألف بطاقة كفاءة طاقة لمنتجات الثلاجات في عام

المصدر: أبوظبي - البيان

تعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال العام الجاري على تحديث متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية للثلاجات والمجمدات المنزلية، في مسعى لتخفيض استهلاك هذه الأجهزة للتيار الكهربائي، لضمان التأكد من مطابقة هذه المنتجات لمعايير السلامة الكهربائية، وكفاءة استهلاك الطاقة، وحصول المنتجات على التصنيف الأعلى للنجوم (خمس نجوم)، الذي يضمن توفير الأجهزة لاستهلاك الطاقة، وأصدرت الهيئة 362 ألفاً و710 بطاقات كفاءة الطاقة لمنتجات الثلاجات والمجمدات، خلال الفترة بين فبراير 2018 إلى فبراير الماضي.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، أن الهيئة تطور بصورة مستمرة اللوائح والأنظمة المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية، لترقية نظام النجوم، فكلما زادت النجوم على بطاقات كفاءة الطاقة، حققت الأجهزة وفراً في الاستهلاك بصورة تنعكس على المستهلك نفسه، وعلى الاقتصاد الوطني، والبيئة، فيما يقدر حجم استهلاك الثلاجات والمجمدات للطاقة بنحو 15% من إجمالي الاستهلاك.

وتجري الهيئة بصورة دورية ورش توعية بالمتطلبات والإجراءات اللازمة للتجار والموردين والشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية، للتأكد من أن منتجات هذه الشركات تتوافق مع برنامج كفاءة استهلاك الطاقة قبل بيع هذه المنتجات في الأسواق، وسيفيد التحديث على معايير بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات في تحقيق المزيد من الوفر المالي للمستهلكين، وكذا الإسهام في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية.

واعتبر المعيني أن التحديث مستمر لبطاقات كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية، كونه يخدم المستهلك والاقتصاد الوطني، فإن الهيئة مستمرة في تحديث أنظمتها في هذا الشأن، من أجل تحقيق المزيد من التطور في ملف رفع كفاءة الطاقة في الدولة، إذ تعد الثلاجات والمجمدات من الأجهزة الرئيسة في استهلاك الطاقة الكهربائية في المنزل، لذا كان من الضروري وضع مواصفات فنية لكفاءة الطاقة لتلك الأجهزة، والآن يجري تحديثها.