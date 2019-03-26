490 شركة بحثت في دبي مكافحة الجرائم المالية

المصدر: دبي- البيان

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية، مؤتمراً حول مكافحة الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي.

ويندرج هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة لتعزيز الوعي في قطاع الخدمات المالية حول أهمية مكافحة الجرائم المالية، وسلط المؤتمر الضوء على الإجراءات التي تتخذها السلطة للحد من جرائم غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، واستعرض المشاركون نتائج «التقييم الوطني للمخاطر»، وناقشوا التعديلات التي تم إدخالها على نظام مكافحة غسل الأموال في الإمارات، فضلاً عن استعراض برنامج مكافحة الجرائم المالية الذي أقرته السلطة للعام 2019.

وحضر المؤتمر مسؤولون من الهيئات الخاضعة لتنظيم السلطة، بما في ذلك مسؤولو الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال من 490 شركة مسجلة، و116 من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و 16 مدققاً مسجلاً يعملون حالياً في مركز دبي المالي العالمي.

واستند المؤتمر إلى جلسات التواصل السنوية السابقة لسلطة دبي للخدمات المالية، وركز على السياسات التنظيمية وأطر العمل المعمول بها لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك التعديلات التي تم إدخالها على أنظمة مواجهة غسل الأموال في الدولة والسلطة خلال العام الماضي 2018.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي للسلطة: «يهدف المؤتمر إلى تشجيع الحوار بين جميع الجهات ذات الصلة حول ضرورة مكافحة الجرائم المالية لتعزيز ثقة المستثمرين. وتلتزم الإمارات بمكافحة الجرائم المالية على اختلاف أشكالها، من خلال مبادئ توجيهية واضحة، وتبادل المعلومات والتعاون بشكل مستمر عامل مهم لتحصين قطاع الخدمات المالية الإماراتي ضد التدفقات المالية غير المشروعة».

ومن أبرز المجـريات التي شهدها المؤتمر قيام سلطة دبي للخدمات المالية، بالنيابة عن اللجنة الوطنية الفرعية لتقييم المخاطر، باستعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر في الدولة، وذلك لضمان فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، بما يشمل المناطق المالية الحرة، والمساهمة في تنفيذ منهجية تستند إلى المخاطر لمعالجة مخاطر الجرائم المالية.

وتحدث الدكتور وليد الحوسني، ممثل مكتب إدارة المشاريع لمجموعة العمل المالي في الإمارات، عن القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية، وتطبيق اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

وتحدث خلال المؤتمر أيضاً ممثلون عن وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات المركزي، حيث تناولوا التحسينات الأخيرة التي تبناها القسم، وزودوا الهيئات التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي بملاحظاتهم حول تقارير المعاملات المشبوهة.

برنامج جديد

قام ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجرائم والمخدرات بعرض رؤى وتدريب حول برنامج GoAML، وهو نظام جديد طوّره المكتب للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتستخدمه وحدات الاستعلامات المالية حول العالم. ويندرج استخدام هذا النظام، إلى جانب مشاريع أخرى، في إطار الخطة الاستراتيجية لوحدة المعلومات المالية لإرساء أسس البنية التحتية المستقبلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.

وبعد عروض توضيحية مفصّلة قدمها أبرز المشاركين في المؤتمر، تم عقد جلسة لطرح الأسئلة.