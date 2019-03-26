131 عارضاً في مهرجان دبي العقاري اليوم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إطلاق فعاليات «مهرجان دبي العقاري» 2019 في نسخته الثانية اليوم، حيث تتواصل لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي. وتشهد الدورة الحالية مشاركة 131 عارضاً وأكثر من 20 ألف مشارك يمثلون 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، واستقطاب جمهور غفير من المستثمرين والمشترين الذين ينتمون إلى 143 دولة. ويمكن للزوار متابعة سلسلة من الفعاليات الأخرى، ومنها أكشاك المبيعات الترويجية التي ينظمها المطورون المشاركون.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يتمثل الهدف الرئيسي من تنظيم هذا المهرجان للعام الثاني على التوالي الإسهام في دفع عجلة النمو في القطاع العقاري المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

وسيوفر الحدث فرصاً ممتازة أمام العديد من المطورين الذين يتطلعون للتواصل مع الفئات المستهدفة من الزوار الذين يقصدون المهرجان من مختلف جنسيات العالم. يجمع هذا المهرجان تحت مظلته أعداداً متزايدة من المطورين الذين ينتظرون الحدث للكشف عن مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الحالية والمستقبلية. ومن جهة أخرى، يمكن للزوار التعرف إلى الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق المحلي، في ظل التشريعات الحكومية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشرة.

وبفضل ذلك، تحوّل الحدث إلى منصة دولية متكاملة تجمع بين كبار المستثمرين والشركات العاملة في القطاع العقاري من جميع أنحاء العالم. يضاف إلى ذلك كله ما يشهده المهرجان من تنظيم للمنتديات الحوارية والجلسات النقاشية لتبادل المعرفة والخبرات، فضلاً عن إمكانية التوصل إلى علاقات شركات استراتيجية جديدة».

قيمة مضافة

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تحوّل المهرجان بحق إلى منصة تستقطب المستثمرين الراغبين في تبادل الخبرات، بفضل مشاركة العقول العقارية الإبداعية، إلى جانب متابعة التقارير العقارية التي تسلط الضوء على مستجدات السوق، ومتابعة عرض مفصل لحركة التداولات العقارية. وسيتم تنظيم جولات ترويجية للمستثمرين ».

وسيلعب معهد دبي العقاري دوراً بارزاً في المهرجان من خلال الإسهام في نشر المعرفة العقارية، إضافة إلى ترسيخ أفضل الممارسات بين مختلف الجهات والأطراف. وسيتيح المعهد الدخول المجاني لجميع الراغبين لحضور ورش العمل وفرص التدريب التي ينظمها داخل المنطقة المخصصة للمهرجان.

وإضافة إلى العارضين من الإمارات والمنطقة، سيستقطب المهرجان مشاركين من كندا وقبرص وفرنسا واليونان والهند وموريشيوس وباكستان والفلبين وإسبانيا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة .

قرية الوسطاء

يتضمن المهرجان قرية الوسطاء، والتي ستكون فرصة للحصول على المعلومات الاستراتيجية، وبناء العلاقات والتعارف حول آفاق الاستثمار والتطوير، كما ستمثل منصة قوية للقاء الشركاء المحتملين، وإبرام الصفقات مع كبار المستثمرين والمتخصصين العقاريين من شتى أنحاء العالم. وسيتعرف الزوار في القرية إلى العارضين المتميزين في دورة العام 2019، لاسيما أنها ستشهد عروض المبيعات.