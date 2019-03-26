غرفة دبي تناقش تطورات التجارة الدولية وقضايا التمويل

المصدر: دبي - البيان

ناقشت غرفة تجارة وصناعة دبي أحدث تطورات التجارة الدولية وقضايا التمويل والقضايا القانونية والتقنية والتشغيلية الرئيسية، بهدف تسهيل التجارة الدولية الآمنة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة أمس بعنوان «الجوانب القانونية والفنية لعمليات الاعتمادات المستندية» حاضر فيها فنسنت أوبراين، الخبير في تمويل التجارة الدولية وعضو اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، والمدير المساعد للمعهد الدولي للقانون والممارسات المصرفية الذي يقع مقره بالولايات المتحدة.

وشهدت الندوة حضور مهتمين من أعضاء غرفة دبي ومستشارين في مجال التجارة الدولية ومصرفيين ومديري شحن وخدمات لوجستية ومبيعات في شركات رئيسية بالدولة.

وتهدف الندوة إلى تعريف المشاركين بالجوانب العملية لخطابات الاعتماد، وأبرز الخطوات للاتفاق على الشروط والأحكام لخطابات الاعتمادات المستندية، إضافة إلى رفع درجة وعي ممثلي الأعمال بالمزايا الرئيسية المرتبطة باستخدام خطابات الاعتمادات المستندية في قطاع التجارة العالمية.

واستعرض أوبراين خلال الندوة منهجية لإنشاء مستندات خالية من التناقض بموجب الاعتمادات المستندية، كما سلط الضوء على القضايا القانونية والعمليات الرئيسية التي تؤثر على عمليات الائتمان المستندية عالمياً، بالإضافة إلى مراجعة التوجهات والتطورات الدولية الرئيسية لتسهيل التجارة الدولية الآمنة بموجب الاعتمادات المستندية.

وركز أوبراين على القواعد الإرشادية لاستخدام خطابات الاعتماد المستندية الهادفة إلى ضمان سلاسة الدفعات التجارية وبعض المواضيع المرتبطة بأبرز استخدامات خطابات الاعتماد. كما عرض بعض حالات الدراسة المتصلة بعمليات الاعتماد المستندي، وشرح سبل تحقيق الكفاءة في وضع شروط وأحكام آمنة لعقود المبيعات الدولية والتي تنعكس في الاعتمادات المستندية.

مستعرضاً القواعد الدولية المطبقة لضمان الدفع الآمن وتغطية مخاطر الأداء. وقال فنسنت أوبراين: «تبرز أهمية خطابات الاعتمادات المستندية في تسريع تسديد رسوم المعاملات التجارية من خلال استيفاء كافة الشروط والمتطلبات التي ينبغي أن تشملها».

وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي: نحرص دائماً على دعم مجتمع الأعمال في دبي وإمداده بأحدث الوسائل والأدوات والتكنولوجيا في العالم لتحقيق أفضل النتائج الملموسة في قطاع التجارة، ولعل ندوة اليوم تعكس إصرارنا على استخدام خطابات الاعتمادات المستندية كأداة تساهم بقوة في تسهيل التجارة الدولية وخفض مخاطر الدفع في إطار تعزيز الروابط التجارية بين دبي وبقية دول العالم.