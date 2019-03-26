«أمانات» تصادق على توزيع أرباح نقدية للعام الرابع على التوالي

Ⅶ دبي- البيان

صادقت الجمعية العمومية لشركة أمانات القابضة، أكبر شركة استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في دول التعاون الخليجي، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وميزانيتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. ووافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية، بواقع 1.5 % من القيمة الاسمية لكل سهم (1.5 فلس للسهم الواحد). ليبلغ بذلك مجموع الأرباح النقدية الموزعة 37.5 مليون درهم عن 2018، ولتثابر بذلك «أمانات» للعام الرابع على التوالي، على توزيع الأرباح على مساهميها.

كما وافقت الجمعية العمومية على طلب مجلس الإدارة إعادة شراء نسبة 10 % من الأسهم المصدرة للشركة، وهذا القرار خاضع لموافقات الجهات الرقابية.

وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات»: شهد عام 2018، تحقيق جملة من الإنجازات التي تظهر التطور والنمو اللافت في نشاط الشركة، وتعكس التزامنا الدائم تجاه خلق قيمة مستدامة لمساهمينا. وقد نجحنا حتى تاريخه، في استثمار ما يعادل ما نسبته 79 % (2 مليار درهم) من رأسمالنا المدفوع، البالغ 2.5 مليار درهم.