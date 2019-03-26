أبوظبي تُعزز مكانتها وجهة مفضلة لتنظيم الفعاليات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال مبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات، إن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي تعمل مع شركائها من شركات السفر والسياحة من أجل زيادة الحزم والبرامج السياحية الهادفة لخدمة سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في الإمارة بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة مفضلة لتنظيم المؤتمرات وأنشطة الحوافز والأعمال.

وأضاف الشامسي، في تصريحات للصحافيين على هامش فعاليات المعرض العربي لسياحة الحوافز والفعاليات والمؤتمرات الذي يستمر حتى 27 الجاري، إن هناك نمواً كبيراً في عدد الفعاليات خلال العام الجاري وهو ما يرفع توقعات النمو لسياحة الأعمال خصوصاً مع وجود العديد من الأنشطة، إذ يعد عام 2019 من أكثر السنوات التي تشهد زخماً فيما يتعلق بالمعارض والفعاليات الضخمة.

وأوضح أن مكتب أبوظبي للمؤتمرات يلبي كل العوامل الأساسية لتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في أبوظبي، حيث تتوافق أولوياتنا مع المبادئ الأساسية لرؤية أبوظبي 2030 المتمثلة في استهداف التنويع الاقتصادي، والاجتماعات والمؤتمرات من قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والبيئة.

استضافة

وذكر مبارك الشامسي أن مكتب أبوظبي للمؤتمرات فاز بحقوق استضافة سلسلة من المؤتمرات والفعاليات العالمية من بينها الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وهي المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث الرياضي والإنساني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط منافسة 7,500 رياضي من أكثر من 190 دولة في 24 رياضة أولمبية في أبوظبي خلال الأيام الماضية.

وأضاف الشامسي أن من أبرز فعاليات هذا العام هو مؤتمر الطاقة العالمي الذي فازت أبوظبي باستضافته، حيث تعد الإمارات أول دولة عربية في المنطقة تفوز باستضافته خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر، وذلك بعد تغلبها على العروض المنافسة من ريو دي جانيرو وسان بطرسبرج، حيث من المقرر مشاركة وفود من 150 دولة في هذا المؤتمر الذي يعتبر الأكبر في قطاع الطاقة والأكثر تأثيراً على الصعيد العالمي.

وتابع: علاوة على ذلك، تستضيف أبوظبي عدداً من الفعاليات المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، منها «مؤتمر الجمعية الدولية لأمراض الأطفال في آسيا 2019 من 3 إلى 6 أبريل، والذي يناقش أحدث التطورات في مجال رعاية الأطفال المصابين بالسرطان، ويعقبه «المؤتمر العالمي لجراحة المسالك البولية» من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

فعاليات

وتشمل قائمة الفعاليات الرئيسية الأخرى المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة والأخلاق والحوكمة 2019 المقرر إقامته يومي 12 و13 يونيو، والمؤتمر العالمي السادس والعشرين للطرق من 6 إلى 10 أكتوبر، ومؤتمر البكالوريا الدولية من 24 إلى 26 أكتوبر.

ولفت مبارك الشامسي إلى أن المعرض العربي لسياحة الحوافز يعتبر إحدى أهم الفعاليات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستقطب أبرز شركات تخطيط وتنظيم الاجتماعات والفعاليات للتواصل المباشر مع شركات إدارة الوجهات ومراكز المعارض ومنشآت الضيافة.

مشيراً إلى المساعي من خلال المشاركة بالمعرض لتسليط الضوء على خريطة المنتجات والتجارب السياحية المتنوعة المتاحة حاليًا في أبوظبي، وبناء قنوات للحوار مع وفود المعرض لدراسة فرص التعاون الجديدة وترسيخ علاقات الشراكة الحالية لاستقطاب المزيد من الفعاليات.

وأوضح أن جدول أعمال المعرض يتضمن برنامجاً موسعاً من اجتماعات الأعمال المنفردة وفرص التواصل وورش العمل والندوات والمحاضرات التي يقدمها عدد من خبراء سياحة الأعمال إلى جانب جولة يوم الاستكشاف للتعرف على التجارب السياحية والثقافية الاستثنائية في العاصمة الإماراتية.

ويشارك في المعرض العديد من الجهات والهيئات والشركات، من بينها «الاتحاد للطيران» و«إكسبو دبي 2020» ومركز مؤتمرات الأمم المتحدة في أديس أبابا وروتانا الإمارات ومكتب مؤتمرات رواندا ومكتب مؤتمرات أذربيجان ووزارة السياحة في قبرص.

حوافز

وأشار مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات، إلى أن دائرة السياحة تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانة أبوظبي وجهة مفضلة لتنظيم المؤتمرات وأنشطة الحوافز والأعمال، حيث سجل مكتب أبوظبي للمؤتمرات إنجازات متواصلة خلال العام الماضي تدعم جهودنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وذلك من خلال الفوز بحقوق استضافة مؤتمرات وأحداث عالمية مرموقة.

وذكر مبارك الشامي أن أبوظبي شهدت العام الماضي افتتاح باقة من معالم الجذب والمنشآت الترفيهية والفنادق والمنتجات الفخمة، والتي تشكل إضافة نوعية تُثري البنية التحتية السياحية المتميزة في الإمارة.