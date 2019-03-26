سلطان الجابر: تنامي الطلب على الطاقة

المصدر: دبي- عمر حرز الله

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، حول الاستراتيجيات الجديدة للشركة:

يتنامى الطلب العالمي على الطاقة، لكن ديناميكية الطلب هذه تتحول من الغرب إلى الشرق. وبحلول عام 2040، ستشكل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 70٪ من الطلب العالمي على الطاقة، مضيفاً إن ذلك يضاهي تقريباً استخدام الطاقة الحالي لأميركا الشمالية وأوروبا على حد سواء.

وأشار إلى أن المحفز الكبير لهذا الطلب المتزايد هو قطاع البتروكيماويات، والذي من المقرر أن يتوسع بنسبة 60٪ في الإطار الزمني نفسه، ما يجعله واحدة من المناطق الأسرع نمواً في سلسلة قيمة الطاقة الأوسع نطاقاً.