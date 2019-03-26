محمد المبارك: ازدهار المبادرات الثقافية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

وصف محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة، أن الاتفاقات الحكومية التي أدت إلى تطوير متحف اللوفر أبوظبي بأنها غير مسبوقة، وتعكس استراتيجيتنا الرامية إلى التعاون مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم لضمان توائم التطورات الثقافية في دولة الإمارات مع المعايير الدولية، والاستفادة من المعارف والخبرات العالمية، مع تسليط الضوء على البنية التحتية القوية التي قمنا بتأسيسها حتى تتمكن المبادرات الثقافية من الازدهار.

وأكّد المبارك، أن من ضمن أولويات هيئة أبوظبي للسياحة كذلك الحفاظ على التراث الثقافي الغني لمدينة أبوظبي والترويج له، وحماية المواقع التي تجسد تاريخ منطقتنا لما فيه فائدة للأجيال المقبلة.